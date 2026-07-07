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La Ceiba recupera transferencias tras 11 años sin recibir fondos

Aunque a La Ceiba le corresponden L15.5 millones por desembolso, embargos por demandas y el caso Red Energy redujeron la primera transferencia recibida.

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 15:00 -
  • Carlos Molina
La Ceiba recupera transferencias tras 11 años sin recibir fondos

La municipalidad recibió L11.5 millones en el primer desembolso y anunció que los recursos serán destinados a mejorar escuelas dañadas en el municipio.

 Fotos: Carlos Molina
La Ceiba, Atlántida

En un hecho histórico para el municipio, la alcaldía de La Ceiba volvió a recibir fondos por concepto de transferencias municipales del Gobierno central, un beneficio del cual la comuna estaba privada desde 2015.

Durante más de una década, la retención de estos fondos se debió a constantes embargos judiciales por demandas y a la falta de presentación de liquidaciones en tiempo y forma por parte de administraciones pasadas, que tampoco detallaban la inversión del dinero.

“Ya hemos recibido la primera transferencia municipal y esta es una buena noticia”, manifestó Bader Dip, alcalde de La Ceiba. El jefe municipal agradeció al personal de la alcaldía por el trabajo de recopilación de documentación, un proceso que, según detalló, inició desde el gobierno anterior.

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Asimismo, Dip reconoció el apoyo político para superar los obstáculos legales.

“Agradezco a los diputados de Atlántida, al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, así como a los congresistas Jorge Cálix, Mario Pérez y otros, ya que tuvimos que ir al Congreso a desenredar toda esta trama”, agregó.

En este primer desembolso, de cuatro previstos, la municipalidad recibió 11,592,850 lempiras. El alcalde anunció que estos recursos se destinarán de inmediato al sector educativo.

“Vamos a invertir este dinero en educación, ya que hemos ubicado varias escuelas dañadas y se van a mejorar”, puntualizó.

El alcalde Bader Dip afirmó que la recuperación de los fondos fue posible tras superar obstáculos legales y completar documentación pendiente de administraciones anteriores

El alcalde Bader Dip afirmó que la recuperación de los fondos fue posible tras superar obstáculos legales y completar documentación pendiente de administraciones anteriores

 (Fotos: Carlos Molina)

Pendientes financieros.

A La Ceiba le corresponde un monto total de 15.5 millones de lempiras por cada desembolso. Sin embargo, en esta ocasión se aplicó una deducción automática de 3,864,293 lempiras debido a embargos vinculados al caso de la empresa Red Energy y a demandas de exempleados.

Cabe recordar, que con esta empresa la alcaldía perdió una demanda debido a un incumplimiento de contrato relacionado con la recolección de desechos sólidos en la ciudad.

Debido a que la deuda total por estos litigios supera los mil millones de lempiras, la comuna ceibeña deberá asumir estas retenciones en sus transferencias durante aproximadamente los próximos 25 a 30 años.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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