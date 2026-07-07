La Ceiba recupera transferencias tras 11 años sin recibir fondos

La Ceiba, Atlántida

En un hecho histórico para el municipio, la alcaldía de La Ceiba volvió a recibir fondos por concepto de transferencias municipales del Gobierno central, un beneficio del cual la comuna estaba privada desde 2015.

Durante más de una década, la retención de estos fondos se debió a constantes embargos judiciales por demandas y a la falta de presentación de liquidaciones en tiempo y forma por parte de administraciones pasadas, que tampoco detallaban la inversión del dinero.

“Ya hemos recibido la primera transferencia municipal y esta es una buena noticia”, manifestó Bader Dip, alcalde de La Ceiba. El jefe municipal agradeció al personal de la alcaldía por el trabajo de recopilación de documentación, un proceso que, según detalló, inició desde el gobierno anterior.