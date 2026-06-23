Con el avance de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/deportes/mundial-2026-tabla-posiciones-siete-copa-mundo-clasificacion-selecciones-clasificadas-eliminadas-DA31201882" target="_blank">Copa Mundial de la FIFA 2026</a>, los resultados de cada grupo empiezan a definir los cruces que marcarán el camino hacia la final. Los primeros y segundos lugares, junto con los mejores terceros clasificados, ocuparán los espacios del nuevo formato de eliminación directa, que por primera vez contará con 48 selecciones y una ronda de 32 equipos.El interactivo “Así se <b>define el Mundial 2026</b>: llaves, cruces y posibles rivales hasta la final” permite visualizar cómo queda conformado el cuadro eliminatorio a medida que avanzan los partidos. Los aficionados pueden identificar qué selecciones se enfrentarían en cada ronda y cuáles serían los posibles rivales en el trayecto hacia el partido por el título.La herramienta también muestra cómo un resultado puede modificar por completo el recorrido de una selección. Un cambio de posición en la tabla de grupos puede significar enfrentar a un favorito desde las primeras rondas o encontrar una ruta más favorable hacia los cuartos de final y las semifinales.Además de las llaves actualizadas, el especial ofrece una visión clara de las conexiones entre cada fase del torneo, desde los dieciseisavos de final hasta el encuentro decisivo. De esta forma, los seguidores pueden seguir en tiempo real el panorama de la competencia y anticipar los posibles duelos que definirán al campeón del mundo.