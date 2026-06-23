Bracket Mejores Terceros

Calculando terceros

Los 12 grupos aportan un tercer lugar. Los 8 mejores avanzan a Dieciseisavos. Desempate FIFA: cruce directo → DG → GF → fair play → ranking FIFA. # Selección PJ PTS GF GC DG Grupo Estado

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Fuente: resultados de fase de grupos vía API-Football · Cálculo automático de mejores terceros