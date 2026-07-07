Hallan muerta a una hondureña en México; era madre de una niña

MÉXICO

Una hondureña fue encontrada sin vida en México, en un caso que es investigado por las autoridades de ese país. La víctima fue identificada como Estefany Guevara Varela, de 26 años de edad.

De acuerdo con el testimonio brindado por su madre, el cuerpo de la joven fue hallado con una herida provocada por un disparo de escopeta.

No obstante, la familia indicó que aún espera los resultados oficiales de la autopsia para conocer con certeza las causas y circunstancias de su fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido un informe definitivo sobre el caso, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.

La noticia ha causado consternación entre sus familiares y amigos, quienes además enfrentan dificultades económicas para lograr que los restos de Estefany sean trasladados a Honduras.

Según informaron, necesitan reunir 3,300 dólares, equivalentes a aproximadamente 87,000 lempiras, para cubrir los costos de la repatriación del cuerpo.

Los parientes de la joven han iniciado gestiones para recaudar los fondos necesarios y poder darle sepultura en su país de origen, junto a sus seres queridos.

Estefany Guevara Varela, originaria de Santa Ana de Yusguare, Choluteca, era madre de una niña.

Mientras avanzan las diligencias forenses en México, los familiares permanecen a la espera de que las autoridades les entreguen el cuerpo para iniciar el proceso de traslado hacia Honduras.