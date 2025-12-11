Hondureña muere misteriosamente frente a sus hijos en México

Tlacotepec, México.

Sin signos vitales fue encontrado el cuerpo de una mujer en el interior de una vivienda en la comunidad de San Marcos Tlacoyalco, en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, México.

Según los datos preliminares, la mujer era originaria de Honduras y fue hallada sin vida durante la noche del 9 y la madrugada del 10 de diciembre.

La hondureña, de 35 años, era madre de dos niños de dos y cuatro años. La inesperada muerte ocurrió mientras ella cuidaba de ellos. De acuerdo con familiares, tenía más de 10 años de residir en México.