Hondureña muere misteriosamente frente a sus hijos en México

Sin signos vitales fue encontrado el cuerpo de una mujer en el interior de una vivienda en la comunidad de San Marcos Tlacoyalco, en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, México.
Según los datos preliminares, la mujer era originaria de Honduras y fue hallada sin vida durante la noche del 9 y la madrugada del 10 de diciembre.
La hondureña, de 35 años, era madre de dos niños de dos y cuatro años. La inesperada muerte ocurrió mientras ella cuidaba de ellos. De acuerdo con familiares, tenía más de 10 años de residir en México.
Hasta el momento, no hay confirmación oficial de su identidad. Autoridades policiales acudieron a la vivienda para realizar el levantamiento del cadáver.
La vivienda donde ocurrió el hecho se ubica en la calle 3 Sur, cerca del Panteón Romero de San Marcos Tlacoyalco. Fueron sus familiares quienes notificaron a las autoridades sobre el hallazgo.
El cuerpo permanece en la morgue del distrito judicial de Tecamachalco. La primera hipótesis apunta a una posible enfermedad.
Se espera que en las próximas horas las autoridades revelen la identidad de la víctima y confirmen las causas de su muerte.