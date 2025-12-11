Las imágenes de la llegada de María Corina Machado a Noruega

La líder opositora venezolana María Corina Machado salió este jueves al balcón del Grand Hotel de Oslo tras llegar a la capital noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz, saludó a sus seguidores ya de madrugada visiblemente cansada pero sonriente y cantó el himno de su país con la mano en el pecho.
En lo que fue su primera aparición pública desde enero de este año, Machado salió posteriormente por la puerta del hotel para acercarse a las decenas de venezolanos congregados en el exterior para recibirla.
Entre móviles que la filmaban y gritos de "¡viva!", Machado se acercó a las vallas levantadas por la Policía noruega por motivos de seguridad, aunque en varias ocasiones se subió a las mismas para acercarse más a sus seguidores, darles la mano, lanzarles besos e incluso abrazarlos.
Una y otra vez hizo el gesto de 'gracias' con sus manos, tanto en el balcón como después a pie de calle, aunque no llegó a pronunciar un discurso, ni siquiera breve, algo que tiene previsto hacer, inicialmente, dentro de pocas horas en una rueda de prensa junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.
La salida al balcón de Machado fue una sorpresa, ya que pocos minutos antes el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, dijo que ya no habría un encuentro con ella, porque la exdiputada quería reunirse inmediatamente con su familia, que no ha visto en dos años.
Machado aterrizó en el aeropuerto de Gardermoen sobre las 21.58 GMT tras un largo viaje desde Venezuela, donde vive en la clandestinidad.
La Premio Nobel de la Paz agradeció la ayuda de aquellas personas que "arriesgaron sus vidas" para que ella pudiera salir de la clandestinidad en Venezuela y llegar a Oslo, en lo que ha descrito como "una experiencia bastante extraordinaria".
"Fue toda una experiencia, pero valió la pena estar aquí con ustedes, contando al mundo lo que está pasando en Venezuela, lo que significa para ustedes como noruegos y como europeos, y de todas partes y por qué Venezuela importa para el mundo.
La líder opositora dijo que "pronto" estará de vuelta en Venezuela y aseguró, aludiendo a todos los exiliados venezolanos, que "pronto" también podrán volver.
"Mi deber era venir para recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también", dijo en una rueda de prensa en Oslo, donde acudió después de que ayer su hija recibiera en su nombre el Premio Nobel de la Paz.
La llegada de Machado a Oslo, que vive normalmente en la clandestinidad en Venezuela, se produjo con casi tres días de retraso sobre su plan inicial previsto, debido a los problemas de salir de su país y la incertidumbre sobre cómo regresar después al país andino.
La líder opositora lamentó el jueves en una conversación telefónica desde un lugar desconocido con Frydnes que no pudo llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, pero aseguró que estaba ya "de camino" a Oslo.