Cervezas, súplica y raptos: Cronólogía de cómo El Diablo fingió su muerte

Hasta el viernes 13 de marzo el rostro de Esteban Herrera, El Diablo, era anónimo, esta es la primera imagen del cabecilla del Cártel de El Diablo, quien fingió su muerte en una masacre que ahora se le atribuye a él y a sus compinches. Acá les contamos los detalles exclusivos de esta historia que parece sacada de una película.