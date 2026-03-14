Cervezas, súplica y raptos: Cronólogía de cómo El Diablo fingió su muerte

Hasta el viernes 13 de marzo el rostro de Esteban Herrera, El Diablo, era anónimo, esta es la primera imagen del cabecilla del Cártel de El Diablo, quien fingió su muerte en una masacre que ahora se le atribuye a él y a sus compinches. Acá les contamos los detalles exclusivos de esta historia que parece sacada de una película.
A eso de las 12:10 am de este viernes, el Cártel de El Diablo subió un video en donde se escucha a su cabecilla decir que "en las cantinas no le quieren vender cervezas" y por eso debe beber en las montañas. En el video desafía a sus enemigos a que lo busquen en San Antonio, Sulaco.
Previamente, El Diablo estuvo subiendo imagenes de esta montaña, que es donde supuestamente se encontraba.
Horas más tarde, los vecinos de la aldea El Espino encontraron una escena dantesca. Cinco cuerpos, uno de ellos decapitados aparecieron en medio de la calle principal de esta comunidad ubicada en Sulaco, Yoro.
A la par del cuerpo decapitado estaba el DNI y la licencia de conducir de Esteban Gumercindo Ferrera
Esta es la licencia de conducir que estaba en la escena. Tiene vigencia hasta el 2029.
Y este es el DNI hallado en el lugar. Por razones obvias, se comenzó a regar el rumor que El Diablo había sido asesinado.
A eso de las 9:00 am, un audio de los compinches de El Diablo se viralizó. En él se escucha a un sujeto pedirle a las autoridades que entreguen el cuerpo de Esteban Ferrera.
La persona que se escucha en el audio, aseguraba que el ataque a las cinco personas había sido ejecutado "por la Policía Nacional y El Rojo".
Los parientes de El Diablo comenzaron a lamentar "su muerte" y las autoridades dijeron que investigaban la muerte de El Diablo.
Las primeras dos víctimas de la masacre fueron identificadas como César Mauricio Vanegas García (izquierda) y Luis Omar Aquino Rodríguez. Ambos de Yorito.
Justamente en el cuerpo de César fue que dejaron los documentos de Esteban Ferrera, alias El Diablo.
Las otras tres personas muertas son: Marvin Moisés Casco Martinez, Eber Fabricio Zúniga Zepeda y Javier González (este último aún sin confirmar por las autoridades). Todos de Yorito.
Con los datos sobre la mesa, las autoridades ya cambiaron su hipótesis inicial. Los muertos no era miembros del Cártel de El Diablo, si no contras.
Se supo que dos de los jóvenes que aparecieron entre los muertos, fueron raptados el jueves.
"Montarton una película, se dieron tiempo de matar y montar una escena. Decapitaron un cuerpo y quisieron hacer creer que la persona muerta era El Diablo", dijo en exclusiva una fuente cercana a la Policía Nacional.
"No está muerto, solo quisieron hacer creer que lo estabaa", aseguró la fuente.
La idea de El Diablo era emular a Magdaleno Meza (cuyo nombre real era Nery Orlando López Sanabria), un narcotraficante hondureño que en 2018 fue capturado en un operativo donde se le decomisaron libretas contables ("narcolibretas"). Supuestamente estaba muerto cuando lo detuvieron. Este narco fue asesinado el 26 de octubre de 2019 dentro de la cárcel de máxima seguridad "El Pozo" en Ilama, Santa Bárbara.