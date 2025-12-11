Tránsito intensifica operativos para frenar accidentes y conductores ebrios

San Pedro Sula, Honduras.

El dato más alarmante, según la institución, fue el decomiso de 104 licencias a conductores que manejaban en estado de ebriedad , quienes dieron positivo en las pruebas de alcoholemia aplicadas en distintos retenes instalados en los principales bulevares de la ciudad.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) reportó en los últimos días resultados contundentes tras ejecutar operativos masivos orientados a reducir la siniestralidad vial y garantizar el respeto a la Ley de Tránsito.

Estos casos representan una parte significativa de los 543 permisos de conducir decomisados en total, que incluyen además 319 infracciones por diversas faltas y 120 licencias retiradas a personas involucradas en accidentes viales.

Las autoridades policiales recordaron que, en Honduras, conducir bajo los efectos del alcohol puede costar entre medio y tres salarios mínimos, y en casos de reincidencia, la cancelación definitiva de la licencia de conducir, de acuerdo con la Ley de Tránsito y la Ley de Penalización de la Embriaguez Habitual.

Bayron Banegas, oficial de la DNVT en San Pedro Sula, explicó que el objetivo principal no es castigar, sino prevenir tragedias, “muchos conductores desconocen las consecuencias legales y personales de manejar ebrios. La ley es clara, la primera infracción implica suspensión de seis meses, pero la reincidencia puede significar perder la licencia de manera permanente”, enfatizó.

Además del decomiso de licencias, los operativos dejaron la confiscación de 23 motocicletas, varias de ellas vinculadas a carreras clandestinas conocidas como piques, una práctica ilegal que continúa poniendo en riesgo la vida de jóvenes y peatones.

Al menos 15 de estas unidades fueron aseguradas específicamente por participación en estas actividades. Los agentes también reportaron 250 infracciones por exceso de velocidad, irrespeto a semáforos, falta de documentos y no uso del casco, así como 80 sanciones por mal estacionamiento. Una persona fue remitida al Ministerio Público por conducción temeraria y atentado contra la autoridad.

Los controles se enfocaron principalmente en la 27 y 33 calles, zonas donde se registra mayor circulación de motocicletas y mayores índices de infracciones relacionadas con velocidad y maniobras temerarias.

Durante el fin de semana también ocurrieron tres accidentes de tránsito graves: uno dejó una persona lesionada y dos tuvieron consecuencias fatales. En uno de los casos, un conductor ebrio fue detenido portando un arma de fuego, que fue decomisada junto a su vehículo.

Marcos Moya, conductor de motocicleta, expresó, “muchos policías creen que todos los motociclistas somos imprudentes. En mi caso, tengo más de 10 años de viajar en moto y nunca he tenido un accidente porque conduzco con prudencia.”