En este sector construirán el cuarto macrodistrito de Salud

Actualmente, funcionan en Las Palmas, Seis de Mayo y Cofradía también un policlínico con un quirófano municipal

  • 09 de diciembre de 2025 a las 15:32 -
  Lisseth García
Las autoridades municipales anuncian que la infraestructura que se construirá en el sur de la ciudad serán modernas,
San Pedro Sula, Honduras

Unas 900 personas al día proyectan atender en el Macro Distrito Municipal de Salud que se construirá en Chamelecón.

El objetivo es acercar la salud a la población en el sector sur de la ciudad. San Pedro Sula cuenta ya con tres macrodistritos: Las Palmas, Seis de Mayo y Cofradía.

Alrededor de 60 colaboradores, entre médicos generales, especialistas, enfermeras y personal logístico de la Gerencia de Salud de la Municipalidad de San Pedro Sula, atenderán en medicina general y medicina especializada, ginecología/obstetricia, pediatría y psicología.

Esta obra se ejecutará con una inversión de aproximadamente 50 millones de lempiras, un proyecto que beneficiará a unas 70 mil personas al año que serán atendidas en las áreas de ginecología, odontología, pediatría y medicina general”.

En estos sectores se construirán dos macrodistritos de salud municipal el próximo año

“En esta administración municipal hemos venido a solucionar los problemas, sobre todo en el área de la salud. Gracias al esfuerzo de todo el pueblo sampedrano que paga sus impuestos con puntualidad para realizar este tipo de obras”.

El Macro Distrito de Salud estará al nivel de los servicios médicos que brindan en los hospitales y clínicas privadas, en unas instalaciones adecuadas y climatizadas.

“Este Macro Distrito de Chamelecón no tendrá nada que envidiar a las clínicas privadas, ya que contará con instalaciones limpias, climatizadas y adecuadas para atender a los pobladores de este sector de San Pedro Sula”.

El Macro Distrito de Salud de Chamelecón estará al servicio de la población en general, inicialmente en un horario de 7:00 am a las 4:00 pm de lunes a viernes, posteriormente se extenderá hasta el fin de semana.

Comodidad y servicio

El Macro Distrito de Salud de Chamelecón dispondrá de un área de Odontología, Ginecología, Medicina General, Medicina Interna, Farmacia, Pediatría y Psicología, Área Administrativa, Rayos X, Laboratorio, Sala de Espera climatizada, servicio de ambulancia, estacionamiento, entre otros.

Este es el cuarto Macro Distrito Municipal de Salud que tendrá San Pedro Sula, el primero está ubicado en el barrio Las Palmas, el segundo en la colonia 6 de mayo del sector Rivera Hernández y el tercero en la 1 calle Norte, contiguo a la Estación de Bomberos de Cofradía.

(Lisseth Garcia)

Salud Municipal es un brazo de apoyo de la Secretaría de Salud, ya que en San Pedro Sula hay más de 26 centros de salud, de los cuales 14 son municipales, explicó el gerente de salud municipal, Roque Reyes..

doris.garcia@laprensa.hn

Reportera especializada en Administración Municipal, gestión, planes de desarrollo y proyectos de comunidad. Con 25 años de experiencia periodística en investigación, política, inmigración, Derechos Humanos, entrevistas a personalidades, desarrollo de temas de interés local y nacional.

