María Elvira Salazar: "Los socialistas siempre intentan robar las elecciones"

La congresista republicana cuestionó que en Honduras "se están produciendo los mismos viejos trucos que vemos en Cuba y Venezuela".

    María Elvira Salazar sostuvo que los hondureños ya se expresaron con claridad en las urnas y llamó a respetar los resultados del CNE.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La congresista republicana María Elvira Salazar volvió a referirse este martes a las elecciones generales de Honduras, lanzando fuertes críticas hacia el gobierno de Xiomara Castro.

Salazar afirmó que “los socialistas siempre intentan robar las elecciones”, señalando directamente a la presidenta Xiomara Castro y a la familia Zelaya.

Comité de Asuntos Exteriores: "Gobierno debe respetar la voluntad del pueblo"

La legisladora recordó que desde hace meses ha advertido sobre posibles irregularidades de los comicios hondureños.

Indicó que incluso durante una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos alertó que, a su juicio, el oficialismo buscaría interferir en el resultado de las urnas.

Salazar comparó la situación hondureña con prácticas que, según ella, se han visto en regímenes de Cuba y Venezuela, mencionando “retrasos, manipulación y caos” en el conteo y divulgación de los resultados electorales.

Xiomara Castro se pronuncia sobre elecciones y condena "injerencia" de Trump

“En Honduras se están produciendo los mismos viejos trucos”, afirmó la congresista, cuestionando la falta de avances a más de una semana de celebrados los comicios.

La representante republicana aseguró que no permitirá que “le roben la voz al pueblo hondureño”, y sostuvo que los ciudadanos ya se expresaron con claridad en las urnas.

