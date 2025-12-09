María Elvira Salazar: "Los socialistas siempre intentan robar las elecciones"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La congresista republicana María Elvira Salazar volvió a referirse este martes a las elecciones generales de Honduras, lanzando fuertes críticas hacia el gobierno de Xiomara Castro. Salazar afirmó que “los socialistas siempre intentan robar las elecciones”, señalando directamente a la presidenta Xiomara Castro y a la familia Zelaya.

La legisladora recordó que desde hace meses ha advertido sobre posibles irregularidades de los comicios hondureños. Indicó que incluso durante una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos alertó que, a su juicio, el oficialismo buscaría interferir en el resultado de las urnas. Salazar comparó la situación hondureña con prácticas que, según ella, se han visto en regímenes de Cuba y Venezuela, mencionando "retrasos, manipulación y caos" en el conteo y divulgación de los resultados electorales.