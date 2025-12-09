Comité de Exteriores: "Gobierno de Honduras debe respetar la voluntad del pueblo"

TEGUCIGALPA

"La presidenta Xiomara Castro, cuyo candidato socialista obtuvo apenas el 19% de los votos, está usando la guerra jurídica para intimidar a los funcionarios electorales" , cuestionó el Comité de Asuntos Exteriores.

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó este martes la intención del partido de gobierno de Honduras de anular las elecciones generales desarrolladas el pasado 30 de noviembre.

En ese sentido, señalaron que el gobierno de Honduras "debe respetar la voluntad del pueblo".

El objetivo de la administración de Castro, según el Comité, es que los miembros propietarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) "respalden una anulación e impulsen acusaciones al estilo Rusiagate sobre interferencia estadounidense".

La reacción del Comité de Exteriores ocurre luego de que la presidenta Xiomara Castro se pronunció sobre las elecciones generales y el cuestionado conteo de los resultados, los cuales aún no concluyen.

"Desde aquí, desde esta casa de la justicia, condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño que si le daban el voto a una valiente y patriota candidata del partido Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias", subrayó Castro en un discurso de inauguración del poder judicial en el departamento de Olancho, al este del país.

La mandataria señaló que "la justicia es también el respeto a los valores democráticos", que en las elecciones hubo "trampas, fraudes, manipulación del Trep "(sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) y "estas amenazas -en alusión a Trump- constituyen un ataque directo a la voluntad popular".

El último cómputo del ente electoral, sin cambios desde la pasada medianoche, confirma al candidato presidencial Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional y que cuenta con el apoyo de Trump, al frente con 1,298.835 votos (40,52%).

En segundo lugar, se encuentra Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que suma 1,256,428 sufragios (39,48%), con el 99,40% de las actas escrutadas, mientras que la aspirante presidencial del gobernante Partido Liberad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, permanece en el tercer lugar con 618,448 votos (19,29%).