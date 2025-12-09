Roberto Contreras pide a las FFAA proteger las instalaciones del CNE

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El alcalde de San Pedro Sula y presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras, llamó este martes a la calma ante la falta de un resultado definitivo en las elecciones presidenciales. Afirmó que el conteo aún no concluye y que, por tanto, “no hay ganador presidencial”, ni en favor de Salvador Nasralla (candidato del Partido Liberal) ni de Nasry Asfura (candidato del Partido Nacional), conocido como “Papi a la Orden”.

Contreras instó a la ciudadanía y a la clase política a esperar con prudencia la resolución oficial que emitirá el Consejo Nacional Electoral (CNE). Asimismo, el alcalde hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para que refuercen la seguridad tanto en las instalaciones del CNE como en el Infop, donde se resguarda material electoral, con el fin de prevenir "cualquier intento de atentado". Contreras también solicitó medidas de protección para los tres consejeros del organismo electoral: Ana Paola Hall, Cosette López y Marlon Ochoa, con el objetivo de garantizar que puedan culminar con normalidad el proceso de escrutinio. Mencionó que la defensa del sistema electoral y de la democracia corresponde a todos los hondureños. "Debemos apoyar la democracia en el país y ser protectores de todo este sistema", expresó.

El llamado de Roberto Contreras ocurre después de que el coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, convocó a los colectivos a "movilizarse inmediatamente al Infop".

Conteo nuevamente paralizado con el 99.40% de actas

Según el último cómputo oficial del CNE, que permanece sin variación desde la pasada medianoche, el candidato presidencial Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional y quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lidera los resultados con 1,298.835 votos (40,52 %).