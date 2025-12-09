Así será escrutinio especial, el paso decisivo antes de la declaratoria

El CNE ha dispuesto mesas de trabajo donde se conformarán juntas verificadoras, integradas por personal del órgano electoral y representantes de los <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/elecciones-honduras-2025/honduras-cne-reanuda-conteo-votos-nasry-asfura-ventaja-EM28532413" target="_blank">partidos</a>. Estas juntas tendrán la responsabilidad de abrir las urnas, cotejar boletas con las actas, corregir errores y registrar los hallazgos en actas complementarias. Todo el proceso será supervisado y transmitido en tiempo real para garantizar transparencia.No todas las mesas se contarán voto por voto, solo aquellas con irregularidades recibirán atención especial, mientras que las actas sin problemas se consideran válidas y no requieren revisión adicional.En caso de que una acta presente vicios insubsanables, como firmas falsas, actas quemadas o diferencias irreconciliables, la junta puede anularla. Los partidos tienen derecho a presentar impugnaciones ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que puede ordenar recuentos, auditorías u otras medidas.Además, la ley permite que los organismos internacionales y observadores independientes participen en la vigilancia del escrutinio especial, reforzando la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/elecciones-honduras-2025/juan-diego-zelaya-desplaza-jorge-aldana-elecion-alcaldia-distrito-central-JM28539264" target="_blank">credibilidad</a> del procedimiento.