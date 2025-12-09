Así será escrutinio especial, el paso decisivo antes de la declaratoria

San Pedro Sula, Honduras.

Este miércoles se contempla que inicie el escrutinio especial, la fase del proceso electoral destinada a revisar las actas y urnas que presentan inconsistencias o errores de conteo tras la realización de las elecciones generales en Honduras. Se trata de un procedimiento clave que puede definir el resultado final de los comicios y que será supervisado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con la participación de representantes de los partidos políticos. El escrutinio especial no es un nuevo conteo general, sino una revisión técnica de las mesas que registraron irregularidades. Según la Ley Electoral y los reglamentos del CNE, esta etapa permite corregir errores en la sumatoria de votos, incorporar boletas que no fueron contabilizadas y, en casos graves, anular actas que presentan vicios insubsanables. El escrutinio especial es decisivo para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso electoral. Cada acta con inconsistencias se verifica físicamente, se confronta con la urna y se documenta cualquier corrección.

El CNE ha dispuesto mesas de trabajo donde se conformarán juntas verificadoras, integradas por personal del órgano electoral y representantes de los partidos. Estas juntas tendrán la responsabilidad de abrir las urnas, cotejar boletas con las actas, corregir errores y registrar los hallazgos en actas complementarias. Todo el proceso será supervisado y transmitido en tiempo real para garantizar transparencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. No todas las mesas se contarán voto por voto, solo aquellas con irregularidades recibirán atención especial, mientras que las actas sin problemas se consideran válidas y no requieren revisión adicional. En caso de que una acta presente vicios insubsanables, como firmas falsas, actas quemadas o diferencias irreconciliables, la junta puede anularla. Los partidos tienen derecho a presentar impugnaciones ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que puede ordenar recuentos, auditorías u otras medidas. Además, la ley permite que los organismos internacionales y observadores independientes participen en la vigilancia del escrutinio especial, reforzando la credibilidad del procedimiento.

El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Augusto Aguilar, ofreció detalles a este medio de comunicción sobre cómo funcionará el escrutinio especial, explicando su alcance, procedimiento y el papel de las impugnaciones en las elecciones generales. Según Aguilar, la duración del escrutinio especial dependerá directamente de la cantidad de mesas que organice el CNE, y en esta ocasión se prevé la instalación de 150 mesas, trabajando en dos turnos, lo que permitiría finalizar el proceso en aproximadamente cuatro días. “Habrá urnas que sí se contarán y otras que no porque son errores menores, como un manchón de tinta o una letra mal escrita que el sistema no acepta. Se organiza con cinco miembros propietarios y cinco suplentes, uno por cada partido y un representante del CNE en cada mesa. También participarán auditores y fiscales, y habrá observadores internacionales, el proceso estará bien supervisado”, explicó Aguilar.

Resultados Un total de 2,750 actas que presentan inconsistencias serán revisadas durante el escrutinio especial.

El exfuncionario recordó que el escrutinio especial es un procedimiento que se realiza en todos los procesos electorales, pero que habitualmente ha implicado un número reducido de actas, generalmente entre 100 y 200. En esta elección, el CNE enfrentará más de 2,000 actas con inconsistencias, lo que convierte esta fase en un proceso complejo y decisivo. “Una vez termine el escrutinio se hará la declaratoria general, se levanta un acta, se graba por medios electrónicos y en ella se incluye la fórmula presidencial, los diputados y las corporaciones municipales. Generalmente se entrega a los medios de comunicación toda la memoria con los nombres de los ganadores”, detalló. Aguilar aclaró que el escrutinio especial es una especie de definitivo, aunque pueden existir impugnaciones posteriores. Estas se presentan ante el Tribunal de Justicia Electoral cuando se identifican irregularidades en mesas específicas, denuncias de fraude o discrepancias que afecten los resultados. “Si la declaratoria favorece a un candidato y otro presenta impugnación, el Tribunal puede fallar a su favor después de la declaratoria. Hemos visto casos en los que la impugnación se resuelve judicialmente cuando ya termina el período de gobierno; la declaratoria inicial siempre la hace el organismo electoral”, indicó. Recordó que muchas impugnaciones surgen por diferencias menores, como errores en la suma de votos en actas, y que no todas las impugnaciones tienen efecto sobre el resultado final, solo aquellas que podrían cambiar el resultado de una elección concreta son tramitadas plenamente. “Por ejemplo, si en un municipio alguien ganó por 250 votos y otra persona impugna, eso prácticamente no cambia nada. La mayoría de las impugnaciones son comunes y muchas de ellas prosperan, pero no alteran el resultado final”, reflexionó Aguilar. De su lado, el analista político Juan Ramón Martínez, es del criterio que la tendencia de las elecciones presidenciales ya está definida, al igual que la conformación del Congreso Nacional y alcaldías, suficiente para la gobernabilidad y reconstrucción del país. “Siento que la tendencia que hemos observado no va a cambiar al final con el escrutinio especial, de pronto, Asfura podría superar, pero para la mayoría de la población eso ya no es lo importante, lo relevante era dejar a Rixi Moncada en tercer lugar, y eso se logró”, señaló Martínez en entrevista con LA PRENSA Premium. El también columnista destacó que el Congreso Nacional ya está definido con el Partido Liberal y el Partido Nacional sumando más de 90 legisladores, lo que asegura un control suficiente para impulsar la reconstrucción del país. “Lo que me parece interesante es que el ambiente en el país permite trabajar juntos todos, incluso con gente de Libre que tiene pensamiento democrático, eso abre la posibilidad de construir consensos y avanzar en políticas de reconstrucción”, explicó. El analista aseguró que el escrutinio especial, con unas 2,750 actas pendientes, representa un porcentaje pequeño frente a las más de 19,000 actas en total, por lo que es improbable que altere el resultado final. “En una olla de sopa con dos cucharadas uno sabe si la sopa está buena, no necesito probar toda la sopa. El hecho de que se haya escrutado cerca del 90% de las actas, indica que matemáticamente es improbable que más de medio millón de votos cambie el resultado”, afirmó.

Martínez criticó la actitud de algunos sectores que no aceptan los resultados y enfatizó la obligación democrática de respetar la voluntad del electorado. “Hay un ambiente que no es positivo, porque aquí todos quieren ganar, en elecciones hay gente que gana y que pierde, la obligación democrática es aceptar humildemente la voluntad del electorado. A nivel internacional, esto proyecta una sociedad inmadura que, después de 60 años de elecciones aún tiene que aprender a resolver diferencias”, agregó.

Incertidumbre

A pocas horas del inicio del escrutinio especial, el ambiente político volvió a tensarse luego de que el candidato Salvador Nasralla denunciara en conferencia de prensa que el proceso electoral estaría siendo manipulado para favorecer al Partido Nacional. Las declaraciones generaron inmediata respuesta por parte de dirigentes nacionalistas y del propio Consejo Nacional Electora .Durante su comparecencia, Nasralla afirmó que el escrutinio especial está “arreglado” y que las urnas serán “manoseadas y manipuladas igual que desde el 30 de noviembre”. “Quiero que demuestren que el pueblo hondureño quiere que vuelvan narcotraficantes al poder”, expresó. “Mañana empieza el escrutinio especial, también lo tienen arreglado. Van a ser igualmente manipuladas las urnas, como lo han estado haciendo, el control del CNE lo tiene el Partido Nacional a través de la compañía", dijo. El candidato agregó que exigirá un conteo voto por voto y cuestionó que el CNE refleje más del 99% de procesamiento en su sistema, cuando faltan muchas más actas. “Que alguien vea más del 99% en el sistema del CNE no significa que estén cuantificadas todas las actas, esos 40,000 votos a favor del Partido Nacional van a disminuir cuando venga el escrutinio especial, pero ya lo tienen arreglado para que quede a favor del Partido Nacional”, insistió.

Mejía aseguró que descalificar el proceso es “un error” y llamó al candidato del Partido Liberal a actuar con respeto y prudencia. “No podemos seguir el juego a Libre, el mandato del pueblo es que Libre nunca más. Debemos ser razonables y aceptar el mandato del pueblo, le hago un llamado a Salvador Nasralla a respetar a su consejera en el CNE, será por boca de ella que se dará el veredicto final ¿Quieren contar voto por voto? Vengan, aquí los contamos, acta por acta”, añadió.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, también se pronunció tras las acusaciones. Explicó que durante la noche anterior se registraron dos incidentes en el sistema de contingencia del nivel electivo de diputados, primero en Francisco Morazán y luego en Cortés, debido al tamaño de la papeleta en ambos departamentos. “El sistema se desajustó por el tamaño de las papeletas, pero la divulgación no se vio comprometida, se hicieron ajustes rápidos y el equipo trabajó hasta el final”, afirmó.

Sobre las denuncias por presuntas irregularidades en las contraseñas entregadas a los partidos políticos, Hall aseguró que todo el pleno del CNE fue informado sobre el proceso y los cambios realizados. “La dignidad siempre ha sido el pilar de mi vida, rechazo contundentemente que alguien, basándose en dichos y no en hechos, pretenda poner en duda mi honra y mi honestidad”, expresó. “Presido el CNE, sí, pero no puedo, ni podría, meter mano en los resultados para favorecer o perjudicar a nadie. Cuidaré cada voto con igual recelo, y el equipo que me acompaña también lo hará para defender la democracia y la paz”, sentenció.