Cuándo es el escrutinio especial y por qué es clave en las elecciones

La consejera López, por su parte, afirmó que, como CNE, avanzan de manera sistemática, ordenada y transparente en el escrutinio de todas y cada una de las actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).El objetivo de esta última, pero decisiva actividad sigue siendo el mismo: ofrecer a la ciudadanía un resultado que refleje de manera precisa y verídica la voluntad expresada por el pueblo en las urnas el pasado domingo 30 de noviembre.La consejera destacó que, para completar el escrutinio, el CNE ha trabajado en dos procesos. El primero fue la contingencia uno, que consiste en incorporar a la divulgación de resultados las actas que, habiendo sido procesadas en la JRV el 30 de noviembre, no pudieron ser transmitidas desde los centros de votación.El segundo proceso se denomina contingencia dos, mediante el cual se incluyen en el sistema las actas que no fueron escaneadas, procesadas ni transmitidas por la JRV el día de las elecciones. Esta etapa debía avanzar entre el viernes, sábado y domingo pasado, pero no se tuvo mayor progreso, según las declaraciones de las propias autoridades electorales.Durante el proceso de contingencia dos se deben transcribir de manera fiel y transparente aquellas actas que no han sido recibidas desde el sistema Trep ni desde la contingencia uno, para lo cual debe haber presencia de observadores de los partidos políticos, declaró López.Una vez desarrollados todos estos pasos, se completará el cómputo del 100% de las actas en los 18 departamentos de Honduras, incluyendo las correspondientes al voto en el exterior.La consejera resaltó que han observado denuncias de distintos actores políticos sobre algunas actas declaradas inconsistentes; sin embargo, la ciudadanía ha podido constatar que dichas actas están efectivamente catalogadas como inconsistentes en la divulgación nacional y no forman parte de la sumatoria de votos.Al mismo tiempo, explicó que la Ley Electoral establece los mecanismos para impugnar o revisar actas con inconsistencias divulgadas, e invitó a quienes lo requieran a utilizar las vías jurídicas pertinentes en caso de tener inconformidades.