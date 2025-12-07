Cuándo es el escrutinio especial y por qué es clave en las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.-

Honduras todavía no tiene un claro ganador de las elecciones generales a más de una semana de haberse realizado y todo apunta a que el escrutinio especial será decisivo para determinar quién dirigirá el gobierno del período 2026-2030. Hasta el viernes por la tarde, última actualización, 16,858 de 19,152 actas electorales habían sido transmitidas por el sistema instalado por la empresa Grupo Asesoría en Sistematización de Datos, S.A.S. (Grupo ASD, S.A.S.), de Colombia, lo que equivale al 88.02%. Faltan por procesar 2,294 actas. No obstante, de las actas transmitidas, 2,407 presentan inconsistencias que deberán resolverse en los próximos días para emitir un veredicto final. Las autoridades electorales indicaron que para esta semana está programada la transmisión de las actas faltantes —aquellas que no lograron transmitirse el día de las elecciones y que, por lo tanto, serán enviadas desde el Centro Logístico Electoral (CLE)—. El artículo 284 de la Ley Electoral de Honduras establece que el CNE debe hacer la declaratoria de elecciones a más tardar 30 días calendario después de efectuados los comicios y ordenar, al día siguiente, su publicación en el diario oficial La Gaceta, comunicándola a los poderes del Estado y a las organizaciones políticas que participaron en las elecciones generales. Desde el primer corte que dieron los consejeros del CNE —Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa— la noche del domingo 30 de noviembre, estaba claro que la competencia sería entre el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, y Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional. En cambio, Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), se ha mantenido en el tercer lugar, con una carga de marcas que no representa competencia para quienes lideran el proceso. Entre una avalancha de fallas tecnológicas provocadas por la empresa contratada para brindar el servicio de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), el escrutinio y la divulgación de los resultados electorales —que han generado un derrame de dudas— avanzaban a cuentagotas. Sin embargo, este fin de semana el conteo permaneció completamente paralizado.

Procesos pendientes

Los presidenciables, los partidos políticos y la ciudadanía en general se mantienen a la expectativa sobre quién gobernará Honduras durante los próximos cuatro años (2026-2030), mientras que desde varios sectores se pide a los contendientes respetar los resultados y permitir que el país tenga paz y tranquilidad. Mientras tanto, el conteo de los datos se comporta como una montaña rusa, con cambios impredecibles en los resultados debido a la estrecha diferencia —de menos de un punto porcentual— entre los dos candidatos que encabezan la contienda.

2,407 actas presentaban inconsistencias hasta la tarde del viernes 4 de diciembre

Kelvin Aguirre, exconsejero del CNE, explicó a LA PRENSA que hay procesos en desarrollo que forman parte del funcionamiento normal del Trep; es decir, procesar las actas en el orden en que son recibidas y validadas por el sistema. No se escoge un departamento ni se hace de manera selectiva. “El sistema no ordena, no prioriza ni clasifica actas; es simplemente un flujo automático conforme fueron llegando después de ser procesadas y transmitidas desde los centros de votación, y de conformidad con el orden del repliegue aprobado por el pleno del CNE para las rutas del transporte electoral”, apuntó. Al mismo tiempo, Aguirre destacó que no existe ningún sistema de Trep que cargue primero los votos de un partido y luego los de otro; lo que ocurre es que hay departamentos o municipios donde cada partido tiene fortalezas históricas, que son sus bastiones. Si esas zonas transmiten más rápido o más lento, puede dar la impresión de que un partido aparece primero y luego el otro, pero eso es completamente circunstancial; no es una manipulación del sistema, explicó.



Así se desarrolla el escrutinio

La consejera López, por su parte, afirmó que, como CNE, avanzan de manera sistemática, ordenada y transparente en el escrutinio de todas y cada una de las actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). El objetivo de esta última, pero decisiva actividad sigue siendo el mismo: ofrecer a la ciudadanía un resultado que refleje de manera precisa y verídica la voluntad expresada por el pueblo en las urnas el pasado domingo 30 de noviembre. La consejera destacó que, para completar el escrutinio, el CNE ha trabajado en dos procesos. El primero fue la contingencia uno, que consiste en incorporar a la divulgación de resultados las actas que, habiendo sido procesadas en la JRV el 30 de noviembre, no pudieron ser transmitidas desde los centros de votación. El segundo proceso se denomina contingencia dos, mediante el cual se incluyen en el sistema las actas que no fueron escaneadas, procesadas ni transmitidas por la JRV el día de las elecciones. Esta etapa debía avanzar entre el viernes, sábado y domingo pasado, pero no se tuvo mayor progreso, según las declaraciones de las propias autoridades electorales. Durante el proceso de contingencia dos se deben transcribir de manera fiel y transparente aquellas actas que no han sido recibidas desde el sistema Trep ni desde la contingencia uno, para lo cual debe haber presencia de observadores de los partidos políticos, declaró López. Una vez desarrollados todos estos pasos, se completará el cómputo del 100% de las actas en los 18 departamentos de Honduras, incluyendo las correspondientes al voto en el exterior. La consejera resaltó que han observado denuncias de distintos actores políticos sobre algunas actas declaradas inconsistentes; sin embargo, la ciudadanía ha podido constatar que dichas actas están efectivamente catalogadas como inconsistentes en la divulgación nacional y no forman parte de la sumatoria de votos. Al mismo tiempo, explicó que la Ley Electoral establece los mecanismos para impugnar o revisar actas con inconsistencias divulgadas, e invitó a quienes lo requieran a utilizar las vías jurídicas pertinentes en caso de tener inconformidades.

Para ello, el Consejo Nacional Electoral emitió previamente un reglamento en el que se detallan los términos establecidos por la ley para desarrollar este procedimiento. Por su parte, la consejera presidenta del CNE agregó que el escrutinio especial estará a cargo de juntas especiales de verificación y recuento, que funcionarán de forma autónoma como una Junta Receptora de Votos, tal como se conformaron el día de las elecciones. Estas mesas están integradas por personas propuestas por los partidos políticos en contienda; por lo tanto, tienen una responsabilidad fundamental en este proceso, que además está abierto a la observación electoral. El trabajo de estas urnas será transmitido las 24 horas del día, hasta que culmine el conteo, ya que se han instalado cámaras en los lugares donde se realizan los escrutinios especiales, las cuales enfocan cada una de estas urnas. Eso significa que todo este trabajo es público y sujeto a observación. La consejera señaló que este procedimiento se realiza porque hay casos en los que las actas de las JRV presentan inconsistencias insalvables y, junto con las contingencias, permitirá completar el escrutinio final del 100% de los votos, tal como lo manda la Ley Electoral de Honduras. Al mismo tiempo, advirtió que, a medida que avanzan los procedimientos de contingencia y escrutinio especial, los resultados de todas las candidaturas en todos los niveles electivos van variando. “Los porcentajes de votos aumentan o disminuyen; esto continuará sucediendo hasta el momento en que se cierre el cómputo y no haya más actas o votos por computar”, enfatizó Hall. Afirmó que todos estos procedimientos requieren tiempo, pero son necesarios e ineludibles porque permiten asegurar que el escrutinio final exprese de manera fiel la voluntad ciudadana y otorgue legitimidad a las autoridades que comenzarán su mandato en 2026. Elecciones cerradasPara los expertos en temas electorales, como nunca antes en la historia democrática de Honduras es necesario contar hasta la última acta, debido a lo ajustados que han sido los resultados electorales hasta el momento.