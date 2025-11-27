En vivo resultados presidenciales elecciones generales Honduras 2025: mapas y gráficos

Honduras vive este domingo 30 de noviembre una nueva jornada democrática con las elecciones generales de 2025, en las que <b>6.5 millones de ciudadanos</b> están convocados a elegir presidente, diputados y corporaciones municipales. El país entra así en uno de los procesos cívicos más decisivos de las últimas décadas.A medida que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publique los primeros resultados presidenciales, LA PRENSA presentará tablas comparativas y mapas interactivos que permitirán visualizar, con detalle, el desempeño de cada <b>candidato por departamento y municipio.</b>