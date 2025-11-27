En vivo resultados presidenciales elecciones generales Honduras 2025: mapas y gráficos

Tegucigalpa, Honduras.-

Honduras vive este domingo 30 de noviembre una nueva jornada democrática con las elecciones generales de 2025, en las que 6.5 millones de ciudadanos están convocados a elegir presidente, diputados y corporaciones municipales. El país entra así en uno de los procesos cívicos más decisivos de las últimas décadas.

A medida que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publique los primeros resultados presidenciales, LA PRENSA presentará tablas comparativas y mapas interactivos que permitirán visualizar, con detalle, el desempeño de cada candidato por departamento y municipio.