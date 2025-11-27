En vivo resultados presidenciales elecciones generales Honduras 2025: mapas y gráficos

LA PRENSA Premium presenta gráficos y mapas del avance de los resultados de los candidatos presidenciales de las elecciones generales 2025 de Honduras

En vivo resultados presidenciales elecciones generales Honduras 2025: mapas y gráficos

LA PRENSA presentará tablas y mapas de los resultados a nivel presidencial de las elecciones generales de 2025.

 Ilustración: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.-

Honduras vive este domingo 30 de noviembre una nueva jornada democrática con las elecciones generales de 2025, en las que 6.5 millones de ciudadanos están convocados a elegir presidente, diputados y corporaciones municipales. El país entra así en uno de los procesos cívicos más decisivos de las últimas décadas.

A medida que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publique los primeros resultados presidenciales, LA PRENSA presentará tablas comparativas y mapas interactivos que permitirán visualizar, con detalle, el desempeño de cada candidato por departamento y municipio.

Redacción web
Unidad de Investigación y Datos
premium@laprensa.hn

Artículo elaborado por la unidad especializada en investigación periodística, reportajes de profundidad y análisis de datos. Se omiten los nombres por protección.

