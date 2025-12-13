Partido Nacional exige escrutinio especial transparente y televisado

Tegucigalpa, Honduras

María Antonieta Mejía, candidata a designada presidencial por el Partido Nacional, solicitó este sábado que el escrutinio especial anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sea televisado y observado públicamente, con el fin de garantizar transparencia y evitar lo que calificó como narrativas falsas que podrían afectar la credibilidad del proceso. Durante una conferencia de prensa, Mejía hizo un llamado directo a las personas que participarán en el escrutinio especial de cada partido político, advirtiendo sobre antecedentes de delitos electorales y apelando a la responsabilidad individual de quienes integran las juntas receptoras de votos. “Que sea televisado, para que las narrativas falsas de aquellos que quieren perjudicar el proceso no hagan eco. Hay antecedentes de delitos electorales ahí. No se preste, porque su libertad no tiene precio”, expresó la dirigente nacionalista.

Mejía subrayó que los partidos políticos deben respetar la voluntad popular, incluso cuando los resultados no favorezcan sus aspiraciones. “Los partidos políticos debemos de respetar la voluntad del pueblo hondureño, aunque no nos guste. Sin embargo, hay que decirlo y reiterarlo”, señaló. En ese sentido, dirigió un mensaje a las juntas receptoras de votos que participarán en el escrutinio especial. “Les invitamos, de la manera más humilde pero enérgica, a no prestarse a intereses de un partido o afectar a otro. Háganlo por Honduras. Honduras merece más que esto”, manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La candidata sostuvo que el país necesita un punto de quiebre frente a las irregularidades del pasado y apeló a un compromiso cívico sin distinción partidaria. “Honduras merece buenos hondureños, hombres y mujeres, que por primera vez en la historia democrática del país le demos la certeza de un proceso transparente, a pesar de las nebulosas del pasado. Hoy queremos dar ese primer paso”, afirmó. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantenerse vigilante y reiteró su petición al CNE. “Le pedimos al Consejo Nacional Electoral que sea televisado, que sea observado, que muestre al pueblo hondureño para que las narrativas falsas y mentirosas de aquellos que quieren perjudicar el proceso no hagan eco, sino que sean nuestros propios ojos los que den fe y legalidad de lo que pasa en el escrutinio especial”, puntualizó. El Consejo Nacional Electoral anunció que iniciará un escrutinio especial de 2,773 actas que presentan inconsistencias, un proceso considerado clave debido a lo estrecho de los resultados en la contienda presidencial.