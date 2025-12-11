¿Cómo se realizará el protocolo para escrutinios especiales de las elecciones generales?

En cuanto al procedimiento técnico de escrutinio, el protocolo detalla paso a paso la verificación de papeletas y votos por nivel electivo (Presidencial y Parlamento Centroamericano; Diputados al Congreso Nacional; Corporación Municipal). El escrutador extraerá las papeletas o votos del nivel correspondiente, las clasificará en válidas, nulas y blancas, y las mostrará uno a uno a los demás miembros de la JEVR para su validación.