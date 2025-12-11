¿Cómo se realizará el protocolo para escrutinios especiales de las elecciones generales?

El Pleno de Consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), por unanimidad, aprobó el Protocolo de Escrutinios Especiales, Elecciones Generales 2025, que establece el procedimiento para la realización del escrutinio general, las revisiones y los recuentos especiales.
El documento se fundamenta en los artículos 283 y 294 de la Ley Electoral de Honduras, que facultan al CNE a verificar los escrutinios realizados por los demás órganos electorales y a ordenar revisiones de oficio o a petición de parte.
El escrutinio general será responsabilidad del propio Consejo Nacional Electoral, apoyado por los partidos políticos participantes. Para los recuentos especiales, el Pleno podrá ordenar la conformación de Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), encargadas de revisar las actas y materiales de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) autorizadas por el acuerdo del pleno.
El flujo administrativo establece que la Dirección de Sistemas y Estrategias Tecnológicas (DSET) generará una base de datos con el listado correlativo de JRV y la remitirá a la Dirección Electoral, que coordinará la logística con los Gerentes del Centro Logístico Electoral (CLE).
La ejecución práctica comienza con la localización y traslado de las maletas electorales por parte del CLE hacia las JEVR. Cada maleta pasará por un control de salida en el que se registrará su movimiento mediante lector electrónico de código de barras (etiqueta RFID) y un registro manual.
El Proyecto de Documentos Electorales imprimirá los formatos de conteo y las actas de cierre especiales previamente autorizadas. Un acarreador trasladará las maletas hasta la estación de documentos electorales y, desde allí, según la disponibilidad, a la JEVR asignada.
La organización operativa incluye la asignación de tres supervisores por cada diez JEVR; estos supervisores gestionarán necesidades logísticas, autorizarán la entrega de actas de cierre especial y controlarán el retorno de las maletas a la bodega. Las JEVR trabajarán por turnos (Turno A de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y Turno B de 7:00 p.m. a 7:00 a.m.), y se prevé la instalación de 150 JEVR por turno.
Los partidos políticos deberán acreditar 200 miembros propietarios por turno, con 50 adicionales como reserva, para garantizar la instalación completa de las Juntas. La asignación de miembros a mesas será aleatoria, por sorteo, y rotará en cada cambio de turno.
En cuanto al procedimiento técnico de escrutinio, el protocolo detalla paso a paso la verificación de papeletas y votos por nivel electivo (Presidencial y Parlamento Centroamericano; Diputados al Congreso Nacional; Corporación Municipal). El escrutador extraerá las papeletas o votos del nivel correspondiente, las clasificará en válidas, nulas y blancas, y las mostrará uno a uno a los demás miembros de la JEVR para su validación.
Ante discrepancias con la calificación original de la JRV se aplicarán sellos y se registrarán las actuaciones en los formatos de conteo; cada acta de cierre especial deberá ser firmada por todos los miembros y será escaneada y transmitida según lo establecido por el Pleno.
El protocolo incorpora medidas de control y custodia estrictas: las maletas serán registradas en entrada y salida con RFID y registro manual; las JEVR deberán escanear y transmitir las actas especiales y, posteriormente, entregar los originales a los supervisores para su archivo en la bodega de custodia.
Solo se permitirá el acceso de observadores acreditados (máximo tres por organización) en áreas habilitadas y sin posibilidad de intervenir en el proceso; las credenciales emitidas para la jornada del 30 de noviembre de 2025 no serán válidas para estos recuentos especiales.
En materia de seguridad y veeduría, el Pleno instruyó la notificación al Ministerio Público para su permanencia continua en las instalaciones del CLE y la recepción de denuncias relacionadas con posibles delitos electorales.
Las Fuerzas Armadas de Honduras garantizarán el orden y el control de accesos y podrán intervenir en caso de graves alteraciones. Además, una auditoría externa contratada por el CNE podrá auditar los procesos, aunque sin interactuar con los miembros de las JEVR.
Se prohíbe el ingreso de dispositivos con capacidad de captura de imágenes, distintivos partidarios, alimentos y objetos que puedan emplearse como arma, y la violación de estas normas implicará la retirada inmediata del responsable.
El protocolo asigna responsabilidades institucionales: la Dirección Electoral coordinará el proyecto y la logística del CLE; la Secretaría General certificará acuerdos y designaciones; el Proyecto de Credenciales emitirá las acreditaciones; el Instituto Nacional de Formación Político-Electoral (INFPE) impartirá la capacitación obligatoria a los miembros de las JEVR; y la Unidad de Compras y la División de Recursos Humanos atenderán alimentación, pagos y control de personal.
Asimismo, se establecen instrucciones puntuales para que la Secretaría General comunique a los partidos políticos los plazos y mecanismos de acreditación (24 horas para acreditar los 200 miembros por turno) y para que se designen enlaces logísticos y fedatarios.
Finalmente, el Pleno determinó que el horario de trabajo para los recuentos será continuo, de lunes a domingo, hasta la Declaratoria General de Elecciones, y fijó montos de estipendio diario para los miembros de las JEVR (L 800.00 en Turno A y L 1,100.00 en Turno B) pagaderos según el registro biométrico. La certificación del acuerdo fue emitida en Tegucigalpa el 10 de diciembre de 2025 y está dirigida a todas las dependencias y actores involucrados para su cumplimiento inmediato.