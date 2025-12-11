"Está fregado": Pepe Lobo advierte a Mel Zelaya y lanza dardo a Nasralla

El expresidente hondureño (2010-2014), Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, afirmó ayer miércoles que el coordinador de Libre, Manuel “Mel” Zelaya, se encuentra políticamente aislado.
Según él, el único que podría auxiliarlo es el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Sin embargo, señaló que incluso este enfrenta dificultades serias para sostenerse en el poder.
Lobo explicó que el contexto internacional ya no favorece a Zelaya ni a sus aliados. Recordó que la presión de Washington sobre Caracas se ha intensificado. En ese marco, insistió en que Zelaya carece de socios con capacidad real de respaldo.
“Por el tema geopolítico actual que ya no les es favorable porque mira cómo tiene el presidente Donald Trump a Nicolás Maduro en Venezuela, todo acorralado”, expresó, al tiempo que cuestionó a quién podría recurrir Zelaya para obtener apoyo externo. "El único sería Venezuela, pero así como está Venezuela, más bien está luchando por salvarse él”.
Lobo insistió en que Maduro apenas intenta sobrevivir políticamente. “Va a ser difícil también. Con ese panorama está fregado”, manifestó el exmandatario. Sus declaraciones se dieron durante una entrevista concedida a radio HRN.
Agregó que Venezuela no puede convertirse en un refugio viable para Zelaya y su familia. “Venezuela está complicado para convertirse en un refugio para Mel y su familia”, dijo. Consideró que es poco probable que México lo reciba.
“Para dónde van a agarrar, para México lo dudo”, expresó. En su opinión, la única alternativa en la región podría ser Nicaragua. “En Centroamérica, quizá en Nicaragua, (Daniel) Ortega lo puede dejar”, manifestó.
Lobo sostuvo que Zelaya debería abandonar el país. Afirmó que, al igual que en 2009, Mel buscaba permanecer en el poder. Consideró que de nuevo los militares no respaldaron su intención de extender el mandato de Xiomara Castro.
Recordó que existía la percepción de que el jefe del Estado Mayor, Roosevelt Hernández, apoyaba a Zelaya. “Aunque todos creíamos que Roosevelt Hernández estaba prácticamente alineado con él completamente”, dijo. No obstante, aseguró que las Fuerzas Armadas actuaron conforme a la Constitución.
El exgobernante mencionó que el propio general Hernández fue claro en su postura. Señaló que en una conversación privada le dijo que no comprometería a la institución armada. A criterio de Lobo, eso quedó demostrado en las elecciones generales del 30 de noviembre.
También se refirió al cambio de postura del Partido Libre sobre los resultados electorales. Primero desconocieron el escrutinio y luego aseguraron que el candidato liberal ganaba la presidencia. Lobo cuestionó la inconsistencia del movimiento en sus declaraciones.
Advirtió que Salvador Nasralla queda en una posición incómoda si se presta a las maniobras de Zelaya. Recordó que Mel “lo excluyó del actual gobierno” pese a la alianza que llevó a Libre al poder. Criticó que ahora Nasralla acepte “desconocer una realidad”.
Para Lobo, el aspirante liberal solo debe revisar las actas electorales. Señaló que los números no lo favorecen. Afirmó que el voto popular respalda al candidato nacionalista Nasry Asfura.
En ese sentido, le recomendó prudencia. “Si él no acepta lo que tiene que aceptar, que es el veredicto del pueblo, se complica su futuro”, dijo. Recordó que Carlos Roberto Reina llegó a la presidencia a los 67 años, para ejemplificar que aún tiene tiempo político.
Finalmente, Lobo Sosa aseguró que Zelaya, con la candidata Rixi Moncada, generaron un sentimiento de rechazo masivo en la población. Dijo que eso movilizó al electorado para sacarlos del poder.
"Hoy o mañana y hagan lo que quieran, distraigan o jueguen, van a salir porque el pueblo ya decidió que se van y se van”, concluyó el expresidente Porfirio Lobo Sosa.