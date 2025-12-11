Muere famosa actriz tras ser atropellada en Nueva York

El mundo del espectáculo enfrenta una terrible pérdida luego de que se diera a conocer el fallecimiento de la famosa actriz de Hollywood.
Wenne Alton Davis, reconocida por su participación en la serie La maravillosa Sra. Maisel de Prime Video, murió a los 60 años después de ser atropellada por un vehículo en Midtown Manhattan, vecindario en Nueva York.
El incidente ocurrió poco antes de las 21:00 horas del lunes 8 de diciembre, según confirmó la policía de Nueva York el pasado 10 de diciembre a la revista People.
De acuerdo con el reporte policial, Davis fue alcanzada por un Cadillac XT6 negro conducido por un hombre de 61 años, quien realizaba un giro a la izquierda en la intersección de West 53rd Street y Broadway.
Tras el impacto, la actriz sufrió graves traumatismos en la cabeza y el cuerpo. Personal médico de emergencia la trasladó al hospital Mount Sinai West, donde se certificó su deceso.
Las autoridades indicaron que el conductor permaneció en el lugar del siniestro y no resultó herido.
Por ahora, no se llevó a cabo un arresto y la investigación sigue a cargo del Equipo de Investigación de Colisiones del Distrito de Autopistas del NYPD.
Edward Reynoso, vecino de la estrella, habló con el New York Daily News y recordó su último encuentro con Davis horas antes del accidente. De acuerdo a su testimonio, ella le manifestó afecto y aprecio en una breve conversación ese mismo día.
Wenne Alton Davis, nacida como Wendy Davis, tuvo una carrera que abarcó más de dos décadas en televisión y cine.
Su participación más reciente fue en la quinta temporada de La maravillosa Sra. Maisel, serie de Amazon Prime Video que se ha destacado por su éxito internacional.
En la producción, Davis interpretó a una oficial de policía en un episodio emitido en 2023, lo que representó su última aparición en pantalla.