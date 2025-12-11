Jim Ward muere a los 66 años: actor de voz de Los Padrinos Mágicos

La triste noticia de que había fallecido el miércoles a las 10:45 am debido a complicaciones de un Alzheimer avanzado fue confirmada por la esposa de Ward, Janice, a TMZ este jueves.
Los dos personajes más icónicos que dobló en la serie serie animada Los Padrinos Mágicos fueron Doug Dimmadome y Chet Ubetcha. Dimmadome es copropietario de la ciudad ficticia Dimmadelphia y fundador del complejo Dimmsdale Dimmadome.
Ubetcha fue el reportero de noticias del noticiero televisivo de Dimmsdale, Channel 7 News. La esposa de Ward, Janice, reveló que estaba siendo tratado en Silverado Beverly Place Memory Care en el momento de su fallecimiento.
Parece que Ward luchó contra problemas de salud durante años, ya que se informó que había desarrollado una forma precoz de la enfermedad de Alzheimer y contrajo un caso grave de COVID-19 que lo dejó incapaz de continuar actuando como actor de voz.
Otros trabajos de voz para televisión que realizó incluyen: Avatar: La leyenda de Aang (2007), Wolverine y los X-Men (2008), Los Vengadores: Los héroes más poderosos de la Tierra (2010-2012), Kung Fu Panda: Leyendas de lo asombroso (2012), Somos osos (2015) y Nuevos Looney Tunes (2016-2017).
También usó su voz en largometrajes como Los Supersónicos: La Película (1990), la versión en inglés de El viaje de Chihiro (2001), El planeta del tesoro (2002) y Cars (2006).
No sólo prestó su voz a personajes de dibujos animados, sino también a videojuegos icónicos, incluido el juego de supervivencia de 2005 Resident Evil 4. Interpretó a Jack Krauser, quien era un agente de la Tercera Organización durante la Guerra contra el Terror y repitió el papel en Resident Evil: The Darkside Chronicles (2009) y Resident Evil: The Mercenaries 3D (2011).
Ward fue un pilar de una de las series de videojuegos más emblemáticas de la historia, Call Of Duty, ya que incluso protagonizó el original lanzado en 2003 y las secuelas United Offensive (2004), Modern Warfare 2 (2009), Black Ops III (2015) y WWII (2017).
También tuvo muchos seguidores en la radio como copresentador de The Stephanie Miller Show de 2004 a 2017, donde hizo imitaciones de figuras políticas y otras celebridades y creadores de noticias (aparece en Beverly Hills en agosto de 2012).
Ward también fue un personaje fijo en la popular serie Fallout, entre los que se incluyen: Fallout: New Vegas (2010), Fallout 4 (2015), Fallout 4: Far Harbor (2016) y Fallout 4: Nuka-World (2016). Fue un pionero en este espacio, ya que su primer papel fue hace más de 30 años en Spider-Man vs. The Kingpin de 1993.