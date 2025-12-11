  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Jim Ward muere a los 66 años: actor de voz de Los Padrinos Mágicos

Jim Ward, mejor conocido por su trabajo de voz en Los Padrinos Mágicos de Nickelodeon

Actualizado:
  • 11 de diciembre de 2025 a las 11:17 -
  • Redacción web
Jim Ward muere a los 66 años: actor de voz de Los Padrinos Mágicos
1 de 10

La triste noticia de que había fallecido el miércoles a las 10:45 am debido a complicaciones de un Alzheimer avanzado fue confirmada por la esposa de Ward, Janice, a TMZ este jueves.

 Fotos redes sociales
Jim Ward muere a los 66 años: actor de voz de Los Padrinos Mágicos
2 de 10

Los dos personajes más icónicos que dobló en la serie serie animada Los Padrinos Mágicos fueron Doug Dimmadome y Chet Ubetcha. Dimmadome es copropietario de la ciudad ficticia Dimmadelphia y fundador del complejo Dimmsdale Dimmadome.

Jim Ward muere a los 66 años: actor de voz de Los Padrinos Mágicos
3 de 10

Ubetcha fue el reportero de noticias del noticiero televisivo de Dimmsdale, Channel 7 News. La esposa de Ward, Janice, reveló que estaba siendo tratado en Silverado Beverly Place Memory Care en el momento de su fallecimiento.
Jim Ward muere a los 66 años: actor de voz de Los Padrinos Mágicos
4 de 10

Parece que Ward luchó contra problemas de salud durante años, ya que se informó que había desarrollado una forma precoz de la enfermedad de Alzheimer y contrajo un caso grave de COVID-19 que lo dejó incapaz de continuar actuando como actor de voz.

Jim Ward muere a los 66 años: actor de voz de Los Padrinos Mágicos
5 de 10

Otros trabajos de voz para televisión que realizó incluyen: Avatar: La leyenda de Aang (2007), Wolverine y los X-Men (2008), Los Vengadores: Los héroes más poderosos de la Tierra (2010-2012), Kung Fu Panda: Leyendas de lo asombroso (2012), Somos osos (2015) y Nuevos Looney Tunes (2016-2017).
Jim Ward muere a los 66 años: actor de voz de Los Padrinos Mágicos
6 de 10

También usó su voz en largometrajes como Los Supersónicos: La Película (1990), la versión en inglés de El viaje de Chihiro (2001), El planeta del tesoro (2002) y Cars (2006).
Jim Ward muere a los 66 años: actor de voz de Los Padrinos Mágicos
7 de 10

No sólo prestó su voz a personajes de dibujos animados, sino también a videojuegos icónicos, incluido el juego de supervivencia de 2005 Resident Evil 4. Interpretó a Jack Krauser, quien era un agente de la Tercera Organización durante la Guerra contra el Terror y repitió el papel en Resident Evil: The Darkside Chronicles (2009) y Resident Evil: The Mercenaries 3D (2011).

Jim Ward muere a los 66 años: actor de voz de Los Padrinos Mágicos
8 de 10

Ward fue un pilar de una de las series de videojuegos más emblemáticas de la historia, Call Of Duty, ya que incluso protagonizó el original lanzado en 2003 y las secuelas United Offensive (2004), Modern Warfare 2 (2009), Black Ops III (2015) y WWII (2017).
Jim Ward muere a los 66 años: actor de voz de Los Padrinos Mágicos
9 de 10

También tuvo muchos seguidores en la radio como copresentador de The Stephanie Miller Show de 2004 a 2017, donde hizo imitaciones de figuras políticas y otras celebridades y creadores de noticias (aparece en Beverly Hills en agosto de 2012).
Jim Ward muere a los 66 años: actor de voz de Los Padrinos Mágicos
10 de 10

Ward también fue un personaje fijo en la popular serie Fallout, entre los que se incluyen: Fallout: New Vegas (2010), Fallout 4 (2015), Fallout 4: Far Harbor (2016) y Fallout 4: Nuka-World (2016). Fue un pionero en este espacio, ya que su primer papel fue hace más de 30 años en Spider-Man vs. The Kingpin de 1993.

Cargar más fotos