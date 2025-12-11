Jim Ward muere a los 66 años: actor de voz de Los Padrinos Mágicos

No sólo prestó su voz a personajes de dibujos animados, sino también a videojuegos icónicos, incluido el juego de supervivencia de 2005 Resident Evil 4. Interpretó a Jack Krauser, quien era un agente de la Tercera Organización durante la Guerra contra el Terror y repitió el papel en Resident Evil: The Darkside Chronicles (2009) y Resident Evil: The Mercenaries 3D (2011).