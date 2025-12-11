10 años sin Arnold Peralta: Motivo del crimen y esto pasó con el supuesto autor intelectual

En el video como evidencia apenas se observa la llegada del asesino vestido con un short y camisa clara al parqueo del centro comercial en La Ceiba. No vfue solo, otro hombre lo acompañó en una motocicleta, de la que bajó. El video solo captó cuando vuelve a subirse a la motocicleta. El asesinato se cometió en dos minutos porque es lo que dura el video.