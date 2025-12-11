10 años sin Arnold Peralta: Motivo del crimen y esto pasó con el supuesto autor intelectual

El fútbol de Honduras lloró la tarde-noche con el asesinato del futbolista Arnold Peralta, de apenas 26 años, cuando el 10 de diciembre del 2015 fue asesinado en La Ceiba. Así ha transcurrido el caso estos 10 años.
El centrocampista de la Selección de Honduras Arnold Peralta, de 26 años, fue asesinado en la tarde-noche del jueves 10 de diciembre del 2015 en la salida de un centro comercial en La Ceiba.
Según los presentes que lo acompañaban, Peralta iba a salir de su vehículo cuando un motociclista se acercó y le disparó a quemarropa.
Arnold Peralta, fue jugador del Glasgow Rangers de Escocia, representó a Honduras en los Juegos Olímpicos de 2012 de Londres y una lesión le impidió competir en el Mundial de 2014 de Brasil.
En ese momento, Arnold Peralta era jugador del Olimpia y tras quedar eliminados del campeonato local se encontraba de vacaciones en su tierra natal.
Reportes indicaron que el cuerpo de Peralta recibió al menos 18 disparos en la parte superior del cuerpo (cabeza y tórax principalmente).
En el video como evidencia apenas se observa la llegada del asesino vestido con un short y camisa clara al parqueo del centro comercial en La Ceiba. No vfue solo, otro hombre lo acompañó en una motocicleta, de la que bajó. El video solo captó cuando vuelve a subirse a la motocicleta. El asesinato se cometió en dos minutos porque es lo que dura el video.
Los investigadores fueron contundentes en su momento tras el crimen: “Conforme avanzaron las investigaciones se descartan el robo y la extorsión. El único móvil que manejamos es el pasional como origen de la muerte del jugador”, dijo uno de los agentes a Diario La Prensa.
Infografía del asesinato contra Arnold Peralta en La Ceiba. El asesino se robó la cadena y pulsera de oro que la víctima portaba
Agentes informaron que la extorsión fue desechada también, así como las amenazas de muerte. Sin embargo, el motivo pasional tomó fuerza. “Vinculamos el caso con el asesinato de una joven originaria de Elixir, Sabá, Colón”, dijo el investigador. Andrea Paiz Ochoa fue raptada y luego asesinada el mismo día que Arnold Peralta, pero su cuerpo fue encontrado un día después en la aldea San Francisco, en Olanchito, Yoro.
Desde el momento en que se perpetró la muerte del exseleccionado nacional, la Policía Nacional había capturado a siete sospechosos de cometer la fechoría a inicios de marzo de 2017.
A inicios del 2019, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala II del Tribunal de Sentencia, exculpó a los procesados por el caso del atentado en contra del exfutbolista Arnold Peralta debido a que no se reunieron las pruebas suficientes para imputarlos.
José Rafael Sosa Méndez fue capturado en Honduras el 6 de marzo de 2017 por asociación ilícita y portación ilegal de arma, pero solo quedó preso por este último delito. En dicho arresto fue vinculado como supuesto autor intelectual de la muerte de Peralta.
Según informó en ese momento la Policía Nacional, Sosa Méndez formó parte del grupo delictivo "La Banda de Rafa" y fue considerado como autor intelectual de la muerte de Arnold Peralta y llevar a cabo varios homicidios en La Ceiba, sin ser juzgado finalmente por el asesinato del seleccionado.
José Rafael Sosa Méndez, vinculado al asesinato del jugador hondureño Arnold Peralta, fue extraditado a Estados Unidos el pasado 4 de marzo del 2025. En julio se declaró culpable de narcotráfico.
Hoy, un tribunal federal del Distrito Sur de Florida condenó a 11 años y 9 meses de prisión al narcotraficante hondureño José Rafael Sosa Méndez, alias Chafalo, según la sentencia firmada por la jueza Beth Bloom.
Han pasado 10 años y el caso del asesinato de Arnold Peralta sigue abierto, no hay ningún capturado como autor intelectual del crimen que llenó de luto el fútbol de Honduras.
Arnold Fabián Peralta Sosa nació un 29 de marzo de 1989, en La Ceiba, Honduras. Debutó en la Liga Nacional en 2008 con el Vida, jugando en otros dos clubes, Rangers de Escocia y Olimpia.
La afición del histórico Rangers de Escocia sigue recordando al exjugador hondureño Arnold Peralta.