Real Madrid toma decisión final sobre Xabi Alonso: La noticia desata revuelo

Prensa española desvela este jueves 11 de diciembre la decisión final que han tomado en Real Madrid con Xabi Alonso tras agudizarse la crisis debido a la derrota sufrida ante Manchester City por la UEFA Champions League.
Xabi Alonso se encuentra al borde del abismo y la afición ha estallado debido a la crisis por los malos resultados del equipo merengue, tanto en Liga y Champions League.
El pasado domingo se perdió ante Celta de Vigo y el miércoles contra Manchester City, ambos de local y como consecuencia Xabi Alonso está siendo duramente señalado.
Prensa de España reveló en la previa del juego ante Manchester City, que si Real Madrid caía contra los citizens, Xabi Alonso no iba a seguir como técnico del conjunto merengue.
Real Madrid perdió ante Manchester City y como consecuencia muchos se preguntan desde este jueves, ¿se va Xabi Alonso del equipo ?
A pesar de adelantarse en el marcador gracias a un gol de Rodrygo, el Madrid acabó cayendo derrotado tras encajar dos goles en la primera parte, obra de Nico O'Reilly y Erling Haaland desde el punto de penalti, sumando así su segunda derrota consecutiva también en el Bernabéu.
No obstante, según informan varios medios, no se espera que Florentino Pérez prescinda del entrenador Xabi Alonso tras la derrota del miércoles ante el equipo de Pep Guardiola.
Según numerosas informaciones, entre ellas las de BBC Sport, Sky Sport Alemania o Fabrizio Romano, el Madrid está dispuesto a retrasar la decisión final sobre el futuro de Alonso hasta después del partido del domingo contra el Alavés y piden paciencia con el entrenador.
Aunque la derrota ante el City fue un duro golpe, la opinión general es que el rendimiento del Madrid fue lo suficientemente impresionante como para sugerir que puede haber luz al final del túnel. El equipo de Alonso logró un 52 % de posesión y realizó más tiros a puerta que su rival, pero acabó sucumbiendo a un error del portero y a un penalti.
Guillermo Rai, de The Athletic, señala que nadie en la directiva del Bernabéu está "preocupado" por el resultado de un partido en el que el Madrid echó en falta a varios jugadores influyentes por lesión, entre ellos el delantero estrella Kylian Mbappé.
Otro factor que jugó a favor de Alonso en el partido contra el City fue la evidencia significativa que sugería que los rumores sobre una división en el vestuario con respecto a su futuro podrían haber sido exagerados.
El equipo no solo lo dio todo en el campo, sino que varios jugadores clave salieron en su defensa al hablar con los medios de comunicación tras el pitido final.
El inglés Jude Bellingham fue claro: "Al 100 %. El entrenador es un gran entrenador, personalmente tengo una gran relación con él", apuntó.
Prensa española señala de que Xabi Alonso tendrá una última oportunidad y será este domingo ante Alavés, el Real Madrid debe de ganar para que se mantenga como entrenador.
En su momento Xabi Alonso tuvo algunas diferencias con Vinicius.