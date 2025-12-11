Real Madrid toma decisión final sobre Xabi Alonso: La noticia desata revuelo

Aunque la derrota ante el City fue un duro golpe, la opinión general es que el rendimiento del Madrid fue lo suficientemente impresionante como para sugerir que puede haber luz al final del túnel. El equipo de Alonso logró un 52 % de posesión y realizó más tiros a puerta que su rival, pero acabó sucumbiendo a un error del portero y a un penalti.