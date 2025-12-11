  1. Inicio
La hipótesis que salpica a esposo de hondureña asesinada en Carolina del Sur

El cuerpo sin vida de la olanchana Ana Martínez fue encontrado por sus dos pequeños hijos en Carolina del Sur. Tras su muerte, salieron a la luz escalofriantes detalles del caso

La hondureña Ana Martínez, madre de dos pequeños niños, fue encontrada sin vida dentro de su vivienda en el sector de City View, Greenville County, en Carolina del Sur, Estados Unidos.

 Foto: redes sociales
El cuerpo de Ana Martínez fue hallado la tarde del 5 de diciembre junto al de su pareja, de origen mexicano, por sus dos hijos de 14 y 9 años. El caso ha causado consternación en la comunidad de Carolina del Sur.
Según el informe preliminar, una de las hipótesis más fuertes involucra a la pareja de la hondureña como posible sospechoso de su muerte. Se presume que él habría ultimado a su pareja y posteriormente se habría quitado la vida.
Ana Martínez era originaria de Catacamas, Olancho. Migró a Estados Unidos con la esperanza de encontrar un mejor futuro para sus hijos.
Los hijos de Ana venían de la escuela cuando encontraron la perturbadora escena dentro del lugar donde residían. Según cercanos, este momento traumático ha dejado un profundo impacto emocional en ellos, así como un dolor inmenso en toda la familia.
Las autoridades policiales llegaron al lugar de los hechos luego de que un vecino realizara una llamada de emergencia al 911.
Los cuerpos de Ana y su pareja presentaban heridas de bala, se abrió una investigación por homicidio.

Tras la muerte de Ana, amigos revelaron los tratos que ella soportaba de su pareja y aseguraron que “sufría de violencia doméstica”.
"Su pareja era controlador y machista", aseguró un conocido de Ana en sus redes sociales tras la trágica noticia.
Asimismo, otra amiga cercana de Ana reveló que ella un día le contó "cómo él la controlaba al punto de oler incluso su ropa interior, sin imaginar que llegaría a tanto".
"Te voy a extrañar, no puedo creer lo de tu muerte", expresó un familiar de Ana en Facebook. Amigos y parientes lamentan lo ocurrido y piden justicia a las autoriddades.
