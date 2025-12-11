¿Johana Bermúdez sería la nueva ministra de Salud? Esto dijo

La doctora Johana Bermúdez es en la actualidad una de las figuras políticas más mediáticas en Honduras.
La también diputada nacionalista, meses atrás, expresó abiertamente su deseo de convertirse en la próxima ministra de Salud de Honduras.
Fue en el pódcast “La Casa de Freq” que la legisladora no solo dejó clara su disposición a asumir la titularidad de la Secretaría de Salud, sino que también adelantó cuál sería su proyecto insignia en caso de llegar al cargo.
Según Bermúdez, la implementación del expediente único electrónico sería una herramienta que permitiría combatir de raíz la corrupción dentro del sistema sanitario hondureño.
Explicó que la digitalización integral del historial médico de los hondureños sería un paso determinante para transparentar procesos, mejorar la atención y fortalecer los mecanismos de control institucional.
“Si yo llegara a ser ministra de Salud en este país, ese sería uno de mis grandes proyectos que dejaría yo al presidente Papi a la Orden”, expresó, dirigiéndose directamente al candidato presidencial nacionalista Nasry Asfura, quien según el CNE, lidera los resultados presidenciales.
La diputada detalló que el expediente electrónico permitiría al gobierno central, tener acceso inmediato, ordenado y verificable a la información del sistema sanitario.
“Papi, si tú quieres transparentar, evitar más corrupción en el sistema de Salud, desde el primer día hay que trabajar para sistematizar todo en el expediente único electrónico”, dijo Bermúdez.
Añadió además que, con esta herramienta, “el presidente tendría control de la información, o sea, el presidente, con una tarjeta de identidad, puede tener control de la información”.
La diputada sostiene que sería posible, siempre que exista voluntad política desde la Presidencia y una estructura técnica robusta que permita la modernización del sistema.
Su mensaje directo a Nasry Asfura también llamó la atención, pues revela su interés en formar parte de un eventual gabinete nacionalista si el candidato obtiene la victoria electoral.
Con esta declaración, Bermúdez se posiciona como una figura clave dentro de la discusión sobre la reconstrucción y digitalización del sector salud, uno de los temas más sensibles para la ciudadanía.