  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Antonio Sandrez presume sus nuevos labios: “Atáquense y admiren"

El crítico de moda hondureño sorprendió al mostrar sus nuevos retoques estéticos.

Actualizado:
Antonio Sandrez presume sus nuevos labios: “Atáquense y admiren
1 de 12

El polémico crítico de moda hondureño y creador de contenido Antonio Sandrez volvió a acaparar la atención en redes sociales, esta vez al presumir sus más recientes retoques estéticos.
Antonio Sandrez presume sus nuevos labios: “Atáquense y admiren
2 de 12

Fiel a su estilo directo y provocador, Sandrez compartió una serie de fotografías donde mostró sin reservas los cambios realizados en su rostro, particularmente el notable aumento de volumen en sus labios.
Antonio Sandrez presume sus nuevos labios: “Atáquense y admiren
3 de 12

En las imágenes, el creador de contenido aparece luciendo un perfil retocado, con labios visiblemente más grandes y un mentón definido, resultado que, según explicó, son de procedimientos a base de ácido hialurónico.
Antonio Sandrez presume sus nuevos labios: “Atáquense y admiren
4 de 12

A través de sus plataformas digitales, Sandrez acompañó la publicación con un mensaje que desató aún más comentarios entre sus seguidores y detractores.
Antonio Sandrez presume sus nuevos labios: “Atáquense y admiren
5 de 12

“Muchas no van a soportar mis grandes truquitos estéticos, atáquense! Siéntense y admiren. Antes y después de mi perfilamiento y volumen de labios y aumento de mentón con ácido hialurónico”.
Antonio Sandrez presume sus nuevos labios: “Atáquense y admiren
6 de 12

Las fotos rápidamente se viralizaron, generando una oleada de reacciones que van desde elogios por su franqueza al hablar sobre sus procedimientos, hasta críticas por lo que algunos consideran una exageración estética.
Antonio Sandrez presume sus nuevos labios: “Atáquense y admiren
7 de 12

Sin embargo, la controversia no es nueva para Antonio Sandrez, quien se ha consolidado como una figura polarizante dentro del entretenimiento hondureño.
Antonio Sandrez presume sus nuevos labios: “Atáquense y admiren
8 de 12

Antonio Sandrez se ha ganado un lugar en el escenario digital de Honduras, especialmente por su estilo confrontativo al comentar temas de moda, estética y vida pública.
Antonio Sandrez presume sus nuevos labios: “Atáquense y admiren
9 de 12

Su tono mordaz y sus constantes opiniones sobre celebridades, presentadoras e influencers lo han convertido en un personaje que genera conversación.
Antonio Sandrez presume sus nuevos labios: “Atáquense y admiren
10 de 12

Sandrez suele hablar abiertamente sobre los tratamientos estéticos que se realiza y sobre su interés en modificar su apariencia de acuerdo a sus gustos.
Antonio Sandrez presume sus nuevos labios: “Atáquense y admiren
11 de 12

Sus publicaciones, como suele ocurrir, han dividido opiniones, unos le aplauden por como luce y otros no han dudado en dejarle una crítica.

Antonio Sandrez presume sus nuevos labios: “Atáquense y admiren
12 de 12

Mientras los comentarios siguen acumulándose, Sandrez parece disfrutar plenamente del revuelo que ha generado.

Cargar más fotos