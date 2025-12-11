Antonio Sandrez presume sus nuevos labios: “Atáquense y admiren"

El polémico crítico de moda hondureño y creador de contenido Antonio Sandrez volvió a acaparar la atención en redes sociales, esta vez al presumir sus más recientes retoques estéticos.
Fiel a su estilo directo y provocador, Sandrez compartió una serie de fotografías donde mostró sin reservas los cambios realizados en su rostro, particularmente el notable aumento de volumen en sus labios.
En las imágenes, el creador de contenido aparece luciendo un perfil retocado, con labios visiblemente más grandes y un mentón definido, resultado que, según explicó, son de procedimientos a base de ácido hialurónico.
A través de sus plataformas digitales, Sandrez acompañó la publicación con un mensaje que desató aún más comentarios entre sus seguidores y detractores.
“Muchas no van a soportar mis grandes truquitos estéticos, atáquense! Siéntense y admiren. Antes y después de mi perfilamiento y volumen de labios y aumento de mentón con ácido hialurónico”.
Las fotos rápidamente se viralizaron, generando una oleada de reacciones que van desde elogios por su franqueza al hablar sobre sus procedimientos, hasta críticas por lo que algunos consideran una exageración estética.
Sin embargo, la controversia no es nueva para Antonio Sandrez, quien se ha consolidado como una figura polarizante dentro del entretenimiento hondureño.
Antonio Sandrez se ha ganado un lugar en el escenario digital de Honduras, especialmente por su estilo confrontativo al comentar temas de moda, estética y vida pública.
Su tono mordaz y sus constantes opiniones sobre celebridades, presentadoras e influencers lo han convertido en un personaje que genera conversación.
Sandrez suele hablar abiertamente sobre los tratamientos estéticos que se realiza y sobre su interés en modificar su apariencia de acuerdo a sus gustos.
Sus publicaciones, como suele ocurrir, han dividido opiniones, unos le aplauden por como luce y otros no han dudado en dejarle una crítica.
Mientras los comentarios siguen acumulándose, Sandrez parece disfrutar plenamente del revuelo que ha generado.