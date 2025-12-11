Guerra de reinas: Aguilera responde a las acusaciones de Alicia Machado

En un nuevo live, Machado le respondió a Jacqueline: “la Aguilera salió defendiendo a sus aliadas y tirándome mie$@! Con lo que me importa. Esa sí ha sido una tremenda fracasada”.

“En fin, querida. Toda la vida me has caído como una patada en una t*ta a las tres de la mañana. ¡Bendito sea el creador! (...) acuérdate que la gente de TikTok es un poquito más violenta”, añadió entre risas. En la imagen de 1996, Aguilera y Machado.