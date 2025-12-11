Guerra de reinas: Aguilera responde a las acusaciones de Alicia Machado

La controversia desatada por Alicia Machado, Miss Universo 1996, en torno a dos ex Miss Universo venezolanas continúa generando reacciones dentro del mundo de la belleza. Esta vez, Jacqueline Aguilera, Miss Mundo 1996, decidió pronunciarse tras las declaraciones de su compatriota.
Alicia Machado, miss Venezuela 1995 y miss Universo 1996, causó polémica este martes 9 de diciembre al declarar en un en vivo de TikTok que encendió las redes sociales por tachar a las también exreinas universales venezolanas de “damas de compañía”, y defender a la actual ganadora del certamen, la mexicana Fátima Bosch.
Aunque Machado no mencionó nombres de manera directa al principio, sus insinuaciones provocaron una ola de especulaciones que escaló rápidamente en la opinión pública. Después Alicia Machado reveló que se refería a Dayana Mendoza Miss Universo 2008 y Stefanía Fernández Miss Universo 2009.
La también actriz expresó: “lo mismo me decían a mí, te van a quitar el título, te van a quitar la corona, por gorda, por loca, por rebelde. Nada más, como yo no le di el c...lo al viejo, eso fue lo que pasó” (en referencia al actual presidente estadounidense y exdueño de Miss Universo, Donald Trump).Machado añadió que “yo no fui dama de compañía, como las dos últimas miss Universo venezolanas (...) Yo también hubiera terminado fanática religiosa”. Dayana Mendoza y Stefanía Fernández, actualmente pertenecen al cristianismo evangélico.
A Fátima Boesch le aconsejó lo siguiente: "Usted para adelante, no tiene por qué hablar de nada de lo que está pasando a su alrededor, usted represente a la mujer por lo que usted fue coronada, disfrute su corona, sobre todo sus premios, no se deje quitar un dólar”.Una directa referencia al momento incómodo que Fátima vivió en el programa Pica y se extiende de Telemundo de donde decidió irse..
Ante este escenario, Jacqueline Aguilera decidió romper el silencio. A través de un mensaje difundido en redes sociales, la exreina expresó su rechazo a las acusaciones y pidió responsabilidad al abordar temas que afectan la reputación de terceros.
Aguilera subrayó que las declaraciones de Machado no solo generan confusión, sino que también alimentan narrativas que, según ella, “carecen de fundamento y dañan la imagen de mujeres que han construido carreras con esfuerzo”.
La también Miss Universo insistió en que el certamen ha evolucionado y que las participantes —tanto de su generación como de las actuales— han demostrado profesionalismo y compromiso más allá de los rumores que suelen rodear el mundo del espectáculo. Actualmente, Aguilera es empresaria y directora de Miss Grand Venezuela.
Asimismo, Aguilera llamó a la prudencia y a evitar la difusión de comentarios que puedan interpretarse como ataques personales. A su juicio, este tipo de controversias desvía la atención de los logros alcanzados por las reinas venezolanas en distintas áreas. La reacción de Aguilera fue bien recibida por seguidores y colegas del medio, quienes destacaron su tono conciliador y su defensa del trabajo de las mujeres vinculadas al certamen. Muchos resaltaron que su postura contribuye a frenar la escalada de señalamientos.
En un nuevo live, Machado le respondió a Jacqueline: “la Aguilera salió defendiendo a sus aliadas y tirándome mie$@! Con lo que me importa. Esa sí ha sido una tremenda fracasada”.
“En fin, querida. Toda la vida me has caído como una patada en una t*ta a las tres de la mañana. ¡Bendito sea el creador! (...) acuérdate que la gente de TikTok es un poquito más violenta”, añadió entre risas. En la imagen de 1996, Aguilera y Machado.
Machado le afirmó a su audiencia que ella habla con la verdad. No sólo se burló de la reacción de Jacqueline Aguilera también arremetió contra Gabriela Isler, modelo y ex Miss Universo 2013 a quién señaló como que también fue dama de compañía. Por ahora, la polémica continúa abierta y se espera que en los próximos días otras figuras del mundo de la belleza puedan pronunciarse, ya sea para respaldar o cuestionar las declaraciones que han vuelto a colocar a las Miss Universo venezolanas en el centro de la atención mediática.