Horóscopo de hoy, 11 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal

Situaciones inesperadas afectarán la armonía que tienes con tu pareja. No te preocupes vas a superarlas con cariño.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Buen momento para dedicarte algo de tiempo a ti mismo, sin que por ello tengas miedo a encontrar algo que no te guste. Mira en tu interior y descubre nuevos intereses, nuevas pasiones que te harán disfrutar mucho en un futuro a medio plazo.
TAURO (21 abril - 20 mayo). En lo profesional, una decisión tuya podría resultar beneficiosa para todos. Procura no distraer tus intereses ahora que comienza a sonreírte la suerte. Surgirá una discusión con la persona amada, y tendrás que decantarte entre razón o corazón.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). La decisión de cuidar tu salud, y sobre todo de controlar el peso te hacen sentirte cómodo y seguro. Tendrás más ánimo que en días anteriores y mostrarás determinación para conseguir tus objetivos que deseas.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Te vas a encontrar con un día en el que sólo te importa el estado en el que tienes tu casa. La pereza ha desaparecido y tienes fuerza suficiente como para, después de tu jornada laboral, dedicarte por completo a arreglos y cambios domésticos.
LEO (23 julio - 22 agosto). Debes comenzar a centrarte en lo importante, en lo esencial y el fuerte influjo astral te ayudará a cambiar tu vida. Se avecinan buenas oportunidades, aprendizaje y excelentes ideas para conseguir el éxito, en cualquier ámbito de tu trayectoria vital.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Los nativos de Virgo están de enhorabuena, ya que el entendimiento con su pareja pasará por uno de los mejores momentos. Buenas dosis de energía positiva en forma de sexualidad y amor en partes iguales.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Por fin comenzarán a ser reconocidos tus méritos profesionales y te sentirás muy orgulloso y realizado personalmente. En lo sentimental, te estará esperando algo muy especial y que deseabas profundamente. Estás en una racha estupenda, enhorabuena.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tu vida profesional y tu vida económica van cogidas de la mano y puedes tener importantes oportunidades en ambas. Tendrás nuevas oportunidades en el mundo empresarial que te abrirán nuevos caminos. Recibirás apoyo de la persona amada.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Las preocupaciones se han adueñado de ti por causa de tu desempeño profesional, aunque no quieras reconocerlo ante tu familia y amigos por miedo a ser algo pesado. Encontrarás el momento de verbalizar tu inquietud con una persona de confianza.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Los trastornos intestinales puede ser hoy tu talón de Aquiles, algo que no podrás controlar a voluntad y te impedirá seguir el ritmo al que estás acostumbrado. El descanso parece obligado, pero te sentará bien.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tienes más que demostrado que tu puesto de trabajo ha sido conseguido con esfuerzo, pero tendrás que ver cómo personas que no tienen la misma experiencia que tú pasan por delante en la promoción por su buena relación con el jefe.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). La fuerza está de tu lado. Te has levantado con unas energías impresionantes en un día como hoy, en el que no sueles trabajar, por eso, si el clima acompaña, te apetecerá hacer deporte. Es el momento de llamar a algunos amigos.