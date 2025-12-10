  1. Inicio
Malena Maradiaga hace inesperada confesión sobre hijo de Eduardo Maldonado

Malena Madariaga habló primera vez sobre cómo es su relación con Eduardito Maldonado.

Malena Maradiaga hace inesperada confesión sobre hijo de Eduardo Maldonado
La expresentadora de televisión y modelo hondureña Malena Maradiaga continúa dando de que hablar luego de confirmar públicamente su relación sentimental con Eduardo Maldonado Jr., hijo del reconocido periodista y director de HCH, Eduardo Maldonado.
La pareja hizo oficial su romance a través de una fotografía en la que ambos aparecen compartiendo un apasionado beso, generando de inmediato una oleada de reacciones en redes sociales.
Los comentarios sobre la joven pareja han crecido en los últimos días, especialmente tras las declaraciones de Maradiaga en un reciente podcast, donde habló abiertamente sobre la relación y ofreció detalles que no habían sido conocidos hasta ahora.
Con un tono emotivo y sincero, la ex presentadora reveló que ya llevan cinco meses juntos, tiempo que describió como una etapa de estabilidad emocional y descubrimiento personal.
“Ya cumplí 5 meses, pero ahora con la persona que estoy, me siento con mucha gratitud y siento por primera vez algo genuino”, expresó Maradiaga durante la conversación.
Sus palabras llamaron la atención del público por la transparencia con la que abordó el tema luego de mantener por varios meses bajo discreción su relación.

Sin embargo, lo que más sorprendió a los seguidores fue su revelación sobre la forma en que expresa su afecto hacia Eduardito Maldonado.
Maradiaga confesó que es ella quien cada mes busca obsequiarle un detalle especial a su pareja, como una manera de fortalecer la relación y demostrarle su cariño.
“Cada mes intento dar un regalo, demostrar mi amor de una u otra forma”, añadió, destacando la importancia que le da a construir una conexión emocional auténtica.
Durante la entrevista, la joven también compartió cómo inició la historia entre ambos. Según relató, se conocieron en un concierto, un encuentro casual que rápidamente se transformó en una amistad cercana y, posteriormente, en un vínculo sentimental.
La relación entre Malena Maradiaga y Eduardo Maldonado Jr. ha despertado todo tipo de comentarios, desde muestras de apoyo hasta críticas.
