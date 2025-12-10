JOH dará su primera entrevista tras el indulto que Trump le concedió

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), dará su primera entrevista este miércoles para un medio de comunicación estadounidense luego del indulto que le concedió el presidente Donald Trump, que lo liberó de la prisión.
Juan Orlando Hernández quedó en libertad el pasado 1 de diciembre tras ser indultado por Trump el 28 de noviembre, en la víspera de las elecciones generales que se celebraron el día 30 del mismo mes.
Hernández Alvarado cumplía una condena de 45 años de cárcel en Nueva York por narcotráfico y comercio ilegal de armas.
El exgobernante fue capturado en Tegucigalpa en febrero de 2022 a menos de tres semanas de haber dejado el poder en Honduras, atendiendo una solicitud de extradición de Estados Unidos, que se cumplió en abril del mismo año.
En junio de 2024 fue condenado a 45 años de cárcel, que no cumplirá por el indulto que le otorgó Trump, a quien el expresidente le agradeció públicamente la semana pasada.
Antes de anunciar el indulto a Hernández, Trump le expresó su apoyo al candidato presidencial del conservador Partido Nacional de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, para quien le pidió el voto a los hondureños. Asfura lidera las elecciones, según el conteo del CNE.
El pasado lunes, el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, exhortó a los organismos de seguridad nacional y la Policía Internacional (Interpol) a ejecutar una orden de captura contra Juan Orlando Hernández,
"Informo al pueblo hondureño que he instruido a la ATIC y también exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude", indicó Zelaya en la red social X.
Los delitos contra Hernández están asociados a un caso millonario que también salpicó a exdiputados, empresarios y particulares en un desvió de recursos del Estado para financiar la campaña política en 2013.
"Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país", añadió Zelaya sobre el caso del expresidente Hernández.
Dos días después de ese anuncio del titular del Ministerio Público, la ex primera dama, Ana García de Hernández, informó que su esposo ofrecerá una entrevista para el canal estadounidense One America News.
Según García, que replicó un mensaje de Matt Gaetz, excongresista republicano y presentador del canal, la entrevista a Juan Orlando Hernández será a las 9:00 pm (11:00 pm, hora de Honduras) de este miércoles para reaccionar a la reciente situación política de Honduras y a su reciente indulto.