Tabla de goleadores Champions: Haaland no perdona y así quedó con Mbappé

Este miércoles 10 de diciembre finalizó la jornada 6 de la Champions League y así marcha la tabla de goleadores.
18. Guirassy (Borussia Dortmund) -- Se fue en blanco en esta jornada y se quedó con sus 3 anotaciones.
17. Mason Greenwood (Marsella) -- Se destapó con un doblete en esta fecha 6 ante el Union y se mete al Top con sus 3 goles.
16. Fermín López (FC Barcelona) -- El jugador azulgrana no marcó ante el Frankfurt y se mantiene con 3 dianas.
15. Estevao (Chelsea) -- El juvenil brasileño también tiene 3 goles en su cuenta.
14. Aubameyang (Marsella) -- El delantero está teniendo una gran temporada y en la Liga de Campeones acumula 3 goles.
13. Vitinha (PSG) -- El portugués lleva 4 goles en lo que lleva de la temporada en la Champions League 2025-2026.
12. Rashford (FC Barcelona) -- Entró de cambio ante el Frankfurt, pero no marcó. Tiene 4 goles en su cuenta.
11. Paixao (Marsella) -- Es otro de los goleadores del torneo y cuenta con 4 anotaciones.
9. Lautaro Martínez (Inter de Milán) -- El atacante argentino no marcó en esta fecha. Su equipo perdió 1-0 ante el Liverpool y se quedó con sus 4 anotaciones.
8. Harvey Barnes (Newcastle) -- No anotó en esta fecha, pero se mantiene en la pelea con 4 anotaciones.
7. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) -- El delantero argentino marcó en el triunfo de su equipo ante el PSV y alcanzó las 4 dianas.
6. Gabriel Martinelli (Arsenal) -- El brasileño volvió a marcar en la Champions y escala en la tabla con sus 5 goles.
5. Harry Kane (Bayern Múnich) -- El delantero inglés se fue sin anotar en esta fecha y se mantiene con 5 anotaciones.
4. Anthony Gordon (Newcastle) -- Firmó un nuevo tanto de penal y escaló en la tabla con 5 goles.
3. Osimhen (Galatasaray) -- El delantero nigeriano no marcó y bajó en la tabla tras estancarse con 6 anotaciones.
2. Haaland (Manchester City) -- El noruego anotó de penal ante el Real Madrid y llegó a 6 anotaciones; acorta distancias con el primer lugar.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El francés no jugó este miércoles ante el Manchester City, por lo que cierra esta jornada con 9 goles.
