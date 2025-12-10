  1. Inicio
¿Klopp al Real Madrid por Xabi Alonso? Se conoce decisión final en el banquillo blanco

Prensa española revela nueva noticia sobre la información de que Klopp podría llegar a convertirse en nuevo técnico del Real Madrid.

El nombre de Jürgen Norbert Klopp vuelve a sonar en las últimas horas para llegar al banquillo del Real Madrid y reemplazar al estratega españolo Xabi Alonso.
Xabi Alonso se encuentra al borde del abismo en Real Madrid y la crisis se agravó este miércoles tras la derrota en casa ante Manchester City por la UEFA Champions League, la competición de clubes más importante de Europa.
Derrotas consecutivas en el Bernabéu. Dos victorias en los últimos ocho partidos del Real Madrid, definitivamente de que Xabi Alonso está en la cuerda floja en Real Madrid.
El ciclo de Xabi Alonso al frente del banquillo del Real Madrid podría terminarse muchísimo antes de lo anticipado. El entrenador español arribó a mitad de año como reemplazante de Carlo Ancelotti y podría dejar el banquillo antes de cumplir con sus primeros seis meses en el cargo.
Los malos resultados y algunos problemas en el vestuario son los causantes para que la continuidad de Xabi Alonso penda de un hilo en Real Madrid.
La prensa deportiva de España ha soltado el rumor de que Klopp podría volver a dirigir y se menciona de que Real Madrid se estaría convirtiendo en su nuevo equipo para reemplazar a Xabi Alonso.

Jürgen Klopp está sin dirigir actualmente. Tras cerrar su ciclo con el Liverpool, Klopp decidió tomarse un descanso del fútbol y no está al mando de ningún club ni selección por ahora. Él mismo ha dicho que estaba mental y físicamente agotado después de varios años de alta exigencia en Inglaterra.
Actualmente, Klopp ejerce como director global de fútbol en el conglomerado de Red Bull.
Finalmente Josep Pederol, periodista y conductor principal del programa El Chiringuito de Jugones, ha revelado la noticia definitivamente tras la información de que Klopp podría llegar al banquillo de Real Madrid para reemplazar a Xabi Alonso.
"Me dicen en Real Madrid de que Pedrerol está finalmente descartado", señaló de manera rotunda Josep Pederol, quien es uno de los mejores amigos de Florentino Pérez, máximo mandatario del conjunto blanco.
Josep Pedrerol informó oficialmente de que Klopp no será el reemplazo de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid.
The Sun de Inglaterra también dio detalles sobre el estratega alemán: "Se entiende que Klopp, de 58 años, también está en carrera, pero podría resultar más difícil de conseguir. Según se informa, gana £ 8,7 millones en su puesto como Director de Fútbol Global de Red Bull, supervisando las operaciones en RB Leipzig, Red Bull Salzburg, New York Red Bulls, Red Bull Bragantino y Omiya Ardija", señalaron.
Cabe señalar que Klopp no es la primera vez en ser vinculado al Real Madrid, su nombre sonó en 2024 cuando Ancelotti la estaba pasando mal.

