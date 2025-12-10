¿Cuántas actas faltan por escrutar en cada departamento este 10 de diciembre?

En el departamento de Islas de la Bahía, según el último corte del CNE de la noche del 8 de diciembre, se han transmitido las 155 de 155 actas, alcanzando un avance del 100 %, por lo que no hay actas pendientes por escrutar. Con este reporte, Salvador Nasralla (Partido Liberal) lidera con 58.20 % (12,437 votos), mientras que Nasry Asfura (Partido Nacional) obtiene 31.39 % (6,708 votos).