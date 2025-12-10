¿Cuántas actas faltan por escrutar en cada departamento este 10 de diciembre?

Con el escrutinio a punto de concluir, la contienda presidencial se mantiene en un cierre ajustado: Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional se ubica en primer lugar a nivel nacional, seguido muy de cerca por Salvador Nasralla del Partido Liberal en segundo puesto, mientras que Rixi Moncada del Partido Libre permanece en el tercer lugar.
Con el 99,40 % de las actas escrutadas, el último registro del Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó los resultados con Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, en primer lugar con 1.298.835 votos (40,52 %), por delante de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos conservadores, quien suma 1.256.428 sufragios (39,48 %). La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, permanece en el tercer lugar con 618.448 votos (19,29 %).
En el departamento de Atlántida, según el último corte del CNE de la noche del 8 de diciembre, se han transmitido 918 de 939 actas, lo que representa un avance del 97.76 %. Esto significa que aún faltan 21 actas por escrutar. Con este reporte, Salvador Nasralla mantiene el primer lugar en Atlántida con 52.07 % (73,599 votos), mientras que Nasry Asfura suma 31.82 % (44,986 votos).
En el departamento de Choluteca se han transmitido 1,096 de 1,101 actas, lo que representa un avance del 99.55 %. Esto significa que aún faltan 5 actas por escrutar. Con este reporte, Nasry Asfura lidera en este departamento con 44.19 % (88,029 votos), mientras que Salvador Nasralla registra 39.65 % (78,973 votos).
En el departamento de Copán se han transmitido 866 de 876 actas, lo que representa un avance del 98.86 %. Esto significa que aún faltan 10 actas por escrutar. Con este reporte, Nasry Asfura encabeza en Copán con 44.91 % (67,356 votos), mientras que Salvador Nasralla obtiene 37.09 % (55,623 votos).
En el departamento de Comayagua, según el último corte del CNE de la noche del 8 de diciembre, se han transmitido 1,125 de 1,141 actas, lo que representa un avance del 98.60 %. Esto significa que aún faltan 16 actas por escrutar. Con este reporte, Nasry Asfura (Partido Nacional) lidera en Comayagua con 42.64 % (78,568 votos), mientras que Salvador Nasralla (Partido Liberal) registra 41.37 % (76,225 votos).
En el departamento de Cortés se han transmitido 3,319 de 3,332 actas, lo que representa un avance del 99.61 %. Esto significa que aún faltan 13 actas por escrutar. Con este reporte, Salvador Nasralla mantiene una amplia ventaja en Cortés con 59.99 % (318,503 votos), mientras que Nasry Asfura suma 26.22 % (139,234 votos).
En el departamento de Gracias a Dios se han transmitido las 177 de 177 actas, alcanzando un avance del 100 %, por lo que no hay actas pendientes. Con este reporte, Salvador Nasralla lidera con 36.17 % (9,760 votos), seguido muy de cerca por Nasry Asfura, quien suma 35.72 % (9,639 votos).
En el departamento de Islas de la Bahía, según el último corte del CNE de la noche del 8 de diciembre, se han transmitido las 155 de 155 actas, alcanzando un avance del 100 %, por lo que no hay actas pendientes por escrutar. Con este reporte, Salvador Nasralla (Partido Liberal) lidera con 58.20 % (12,437 votos), mientras que Nasry Asfura (Partido Nacional) obtiene 31.39 % (6,708 votos).
En el departamento de Ocotepeque, se han transmitido 360 de 365 actas, lo que representa un avance del 98.63 %. Esto significa que aún faltan 5 actas por escrutar. Con este reporte, Nasry Asfura lidera en Ocotepeque con 42.40 % (28,363 votos), mientras que Salvador Nasralla registra 36.16 % (24,188 votos).
En el departamento de Olancho se han transmitido 1,171 de 1,182 actas, lo que representa un avance del 99.07 %. Esto significa que aún faltan 11 actas por escrutar. Con este reporte, Nasry Asfura lidera con 45.81 % (92,942 votos), seguida de Rixi Moncada (Partido Libre), quien obtiene 28.96 % (58,750 votos), mientras que Salvador Nasralla suma 24.84 % (50,388 votos).
En el departamento de Santa Bárbara se han transmitido 1,091 de 1,096 actas, lo que representa un avance del 99.54 %. Esto significa que aún faltan 5 actas por escrutar. Con este reporte, Nasry Asfura lidera en Santa Bárbara con 39.28 % (74,107 votos), seguida de Rixi Moncada, quien registra 33.51 % (63,229 votos).
En el departamento de Valle se han transmitido 457 de 458 actas, lo que representa un avance del 99.78 %. Esto significa que solo falta 1 acta por escrutar. Con este reporte, Salvador Nasralla lidera en Valle con 41.38 % (32,411 votos), mientras que Nasry Asfura le sigue de cerca con 40.57 % (31,776 votos).
En el departamento de Yoro se han transmitido 1,284 de 1,288 actas, lo que representa un avance del 99.69 %. Esto significa que aún faltan 4 actas por escrutar. Con este reporte, Salvador Nasralla (Partido Liberal) lidera en Yoro con 43.31 % (82,626 votos), mientras que Nasry Asfura (Partido Nacional) obtiene 37.31 % (71,186 votos).
En el departamento de El Paraíso se han transmitido 1,094 de 1,098 actas, lo que representa un avance del 99.64 %. Esto significa que aún faltan 4 actas por escrutar. Con este reporte, Nasry Asfura lidera en El Paraíso con 47.95 % (92,760 votos), mientras que Salvador Nasralla obtiene 30.26 % (58,530 votos).
En el departamento de Francisco Morazán se han transmitido 3,395 de 3,402 actas, lo que representa un avance del 99.79 %. Esto significa que aún faltan 7 actas por escrutar. Con este reporte, Nasry Asfura lidera con 45.07 % (265,194 votos), mientras que Salvador Nasralla suma 34.38 % (202,310 votos).
En el departamento de Intibucá se han transmitido 567 de 571 actas, lo que representa un avance del 99.30 %. Esto significa que aún faltan 4 actas por escrutar. Con este reporte, Nasry Asfura lidera ampliamente en Intibucá con 50.99 % (52,314 votos), mientras que Salvador Nasralla suma 27.93 % (28,653 votos).
En el departamento de La Paz se han transmitido 488 de 491 actas, lo que representa un avance del 99.39 %. Esto significa que aún faltan 3 actas por escrutar. Con este reporte, Nasry Asfura lidera en La Paz con 46.08 % (39,235 votos), mientras que Salvador Nasralla obtiene 35.56 % (30,272 votos).
En el departamento de Lempira, según el último corte del CNE de la noche del 8 de diciembre, se han transmitido 794 de 796 actas, lo que representa un avance del 99.75 %. Esto significa que aún faltan 2 actas por escrutar. Con este reporte, Nasry Asfura lidera con 53.56 % (79,107 votos), seguida de Rixi Moncada con 27.83 % (41,102 votos).
En el departamento de Colón se han transmitido 680 de 684 actas, lo que representa un avance del 99.42 %. Esto significa que aún faltan 4 actas por escrutar. Con este reporte, Salvador Nasralla (Partido Liberal) lidera en Colón con 40.58 % (41,428 votos), mientras que Nasry Asfura (Partido Nacional) suma 35.93 % (36,674 votos).