José Carlos Cardona llama “farsante y desequilibrado mental” a Nelson Ávila

José Carlos Cardona, exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), continúa siendo una de las personalidades más polémicas dentro del entorno político cercano al Gobierno de Xiomara Castro.
Su paso por la administración pública ha estado marcado por una serie de cuestionamientos, tensiones internas y señalamientos que lo han mantenido en el centro del debate público.
A pesar de su salida del cargo, marcada por un escándalo, Cardona se ha mantenido activo en redes sociales y espacios de opinión, donde suele defender la gestión del Gobierno y cuestionar a sus críticos.
Esto ha contribuido a consolidar su imagen como un actor político controversial, con fieles seguidores y fuertes detractores.
Recientemente, José Carlos Cardona, estuvo como invitado en el podcast "El Escuadrón del Ruido", donde le pidieron su opinión sobre el candidato presidencial del Pinu, Nelson Ávila y su respuesta encendió las redes.
"A mí me parece un farsante, me parece que es una persona desequilibrada emocional y mentalmente, con un ego por las nubes, presume un montón de títulos", inició diciendo José Carlos Cardona.
José Carlos Cardona también reveló que cuando Nelson Ávila concursó para ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nunca presentó todos sus títulos.
"Yo estuve y trabajé como técnico en la selección del rector cuando él participó, nunca entregó los títulos, o sea, un farsante académico", añadió.
"Él es muy inteligente, ojo, dos cosas distintas, pero es un hombre tan cambiante, tan inestable, a ese hombre lo pones de presidente y a los tres días incendia el país", aseguró.
"Lamentablemente en este país somos expertos en admirar gente pendeja", dijo.
Hasta el momento, Nelson Ávila no ha respondido a las declaraciones de José Carlos Cardona.
Lo cierto es que José Carlos Cardona sigue siendo uno de los personajes más comentados en el entorno del gobierno de Xiomara Castro, incluso después de haber dejado su cargo en Sedesol.