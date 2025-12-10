Desaparece futbolista que fue campeón con el Honduras Progreso

Óscar Andrés Rodríguez se encuentra desaparecido desde el lunes 8 de diciembre en El Progreson Yoro.
La familia de este joven futbolista se encuentra preocupada porque desde el lunes no tienen información de su paradera y lo poco que saben de alarmante.
Andrés, como le dicen en su familia fue visto por última vez en una barbería de la colonia 19 de julio de El Progreso.
Una pariente de Andrés confirmó que él jugó en el Honduras Progreso reserva y en varios equipo de Liga Mayor de esta ciudad.
En el 2022, Andrés fue campeón nacional con el Honduras Progreso.
Ese equipo, que dirigía el popular "Charly" Zúniga, ha sido uno de los equipos que ha dado el batacazo en la historia este torneo.
En esta ocasión, el Honduras terminó con 21 puntos, uno más que Olimpia que sumó 20 y dos más que Real España que cerró con 19.
Andrés formó parte de ese equipo e incluso, confirmó su familia, estuvo a punto de jugar en el Real España.
En el momento en que Andrés quedó campeón, apenas tenía 16 años.
Según se constata en sus redes sociales, Andrés jugó por última vez en el Empa de la Liga Mayor.
¿Qué pasó el lunes 8 de diciembre? Andrés se encontraba en la colonia 19 de julio, esta colonia queda a escasos metros del hospital de área de esta ciudad.
"Un muchacho de ahí nos dijo que se lo habían llevado a él y a otro muchacho", contó una pariente de Óscar Andrés.
"Ya pasaron más de 24 horas y no sabemos nada de su paradero", dijo una pariente de Óscar Andrés.
Óscar Andrés vive en la colonia 2 de marzo, en las cercanías del instituto Perla del Ulúa. Tiene 19 años y si usted sabe de su paradero puede llamar al número 9665-2090.