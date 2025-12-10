Sergio Ramos dice adiós, Real Madrid con nuevos fichajes y giro con Xabi

El mercado de pases ya empieza a formarse y hay equipos que trabajan en renovaciones, fichajes. Estos son los rumores y fichajes en la actualidad en el fútbol de Europa.
Greenwood está viviendo una gran temporada con el Marsella y desde Arabia revelan que el Neom estaría dispuesto a poner 100 millones en busca de su fichaje.
Fabián Ruiz sobre su futuro con el PSG: "¿Mi futuro? Sí, mi contrato termina en 2027. Siempre he dicho que estoy muy contento aquí. Es mi cuarta temporada aquí y estoy contento. Ese no es el tema que me preocupa ahora mismo"
Max Eberl, director deportivo del Bayern, sobre la posibilidad de fichar a Salah: "¿Salah? Con Lennart Karl, tenemos un talento excepcional . Poner a alguien por delante de él ahora no tendría sentido. He seguido sus declaraciones, pero no he seguido la historia a fondo. Cómo seguirá ahora, sinceramente, gracias a Dios, no es mi problema"
Según informan desde Sky, el Milan ya tiene contactos con los agentes de Alisson Becker, ya que el próximo verano sería el último en el que el Liverpool podría sacar dinero por él.
Esnáider sobre el futuro de Guardiola: "Estuve hace poco con Guardiola. Están en una situación complicada. Le vi con ganas de irse a su casa, de terminar bien el año pero de irse a casa. Es increible lo que hicieron. Yo creo que él lo necesita, es loque vi yo. Es un ciclo que hay que terminarlo"
Radio Valencia detalla que el Levante de Kervin Arriaga está en búsqueda de su nuevo entrenador tras la salida de Calero y el candidato que suena es Sergio González.
Según informa el diario Sport, el Barcelona no tienen intención de dejar salir a Raphinha y el jugador tampoco tiene intención de marcharse
Mourinho sobre un posible regreso al Real Madrid: “No hay necesidad de cerrar ese tema. Ya está cerrado para mí. Olviden el tema, olvídense de esto”, fue el carpetazo zanjado por Mourinho".
Neymar habló sobre su futuro y admitió que aún no ha tomado una decisión: "No sé si seguiré en el Santos la próxima temporada. Ahora lo único que quiero es descansar durante una semana, olvidarme del fútbol, y después ya tendré tiempo para pensar".
Lingard, exjugador del Manchester United, ha confirmado su salida del FC Seoul de Corea del Sur: "Estoy feliz y triste. Estos dos años han sido increíbles para mí, he hecho amigos para siempre y la afición ha sido increíble conmigo. Es muy emotivo, pero estoy listo para la siguiente etapa".
Diario AS informa que el Inter Miami le ha ofrecido una renovación a Luis Suárez, sin embargo, de aceptar debería aceptar una reducción de salario.
Según detalla Fabrizio Romano el Bayern Múnich está negociando un nuevo contrato con Serge Gnabry: "Estamos intentando encontrar una solución con el presupuesto. Las negociaciones siguen en curso".
OFICIAL // Segio Ramos se despide: "Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir, un país, una ciudad, un fútbol... y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos", dijo Ramos en su cuenta personal de X tras el final de su trayectoria en Monterrey, donde ha estado algo menos de un año.
"Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el brazalete de capitán de Rayados, de haber liderado al equipo en el primer Mundial de Clubes en su nuevo formato, de haber batallado en el Clausura, en el Apertura, en la Leagues Cup, en la Concacaf Champions Cup... y de haber defendido con coraje el Gigante de Acero a vuestro lado en todos los partidos que hemos jugado en casa", dijo en su mensaje.
Asimismo, la Cadena Ser adelanta que Sergio Ramos tiene una oferta del Manchester United para incorporarse nada más iniciar el nuevo año.
OFICIAL // Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, confirmó este martes que el exjugador del Barcelona Rafael Márquez será el seleccionador de México en el proceso rumbo a la Copa Mundial del 2030.
"Lo de Rafael Márquez está en su contrato; dice que en cuanto termine como auxiliar de Javier Aguirre, después de la Copa del Mundo del próximo año, se integrará como el entrenador principal de la selección", señaló el presidente de la FMF.
Marcelo sale en defensa de Xabi: "El Madrid siempre vuelve. Yo también he pasado por una situación así. La gente critica y habla, Soy fan del trabajo de Xabi y es solo cuestión de tiempo que la gente deje de criticar. Para mi hay que mantener a Xabi, siempre le deseo cosas buenas a mis compañeros. Estoy muy feliz de que esté en el Madrid, Es solo una mala racha y va a pasar".
Fabrizio Romano detalla que el Inter Miami intenta retener a Tadeo Allende que tuvo una gran temporada en la MLS. El jugador debe regresar al Celta de Vigo.
"Existe este vínculo con los clubes ingleses y, por supuesto, con mi antiguo club, pero en este momento este es mi lugar, aquí es donde quiero estar. En el futuro nunca se sabe qué podría pasar", dijo sobre una posibilidad de volver a la Premier.
Real Madrid tiene grandes bajas en la defensa y ya empieza a poner nombre en la mesa para el mercado. Según informa Daily Mail, Murillo Santiago del Nottingham Forest es uno de los centrales que esat en el radar de la 'Casa Blanca'
Informa TEAMTalk, que el Real Madrid también tiene en la lista de posibles fichajes a Van de Ven, central holandes del Tottenham. El club podría ofrecer 60 millones.