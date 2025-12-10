El concierto navideño 2025 de la Ovidio Decroly en SPS

Los niños incluso personificaron obras musicales referentes al nacimiento del niño Jesús en Belén.
Los más pequeños de la institución educativa fueron ovacionados por su ternura en su coreografía.
Vestidos en tonos rojos y blancos y con cierto nerviosismo, los pequeños de la Ovidio Decroly se ganaron el corazón de los asistentes.
La decoración tras el escenario fue llamativa, varios árboles de Navidad adornaron el programa.
El público estuvo muy atento a cada presentación.
Marlon, Vilma y Mateo Tejada
Los estudiantes también demostraron su habilidad en el idioma francés.
Los niños actuaron y demostraron su creencia en la Navidad, no solo lo superficial, sino su significado.
Hermosos cantos fueron interpretados en la gala.
Ángeles, reyes magos, entre otros personajes históricos fueron representados en las distintas obras.
Los padres de familia aprovecharon para tomar fotografías y videos de sus hijos, un triunfo de ellos por su esfuerzo para que sus retoños figuren en actividades extracurriculares.