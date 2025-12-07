  1. Inicio
Así fue la fiesta de graduación de los Seniors 2025 de Florencia School

La graduación de los Seniors 2025 del Florencia School fue una noche inolvidable, que quedará grabada en la memoria de los estudiantes, sus familias y toda la comunidad educativa.

  • 07 de diciembre de 2025 a las 19:19 -
  • Daniela Ramos
El Florencia School de San Pedro Sula vivió una velada llena de emoción y alegría con la graduación de sus 59 Seniors 2025, quienes celebraron este logro rodeados de familiares y amigos. El Salón Jerusalem del Club Árabe, decorado con elegancia por Silvia Enamorado, fue el escenario perfecto para esta noche inolvidable. La ceremonia inició con una oración a Dios, seguida del Himno Nacional y las palabras de la directora, que llenaron de orgullo a los presentes.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
Avril Irías y Karla Discua.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
Rigoberto García, Vanessa Castillo, Carlos García y Kenssy García.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
Jimmy Bendeck con Kamila Bendeck y Samaí Barahona.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
Miriam Choi, Ana Maria Quiroz, Nicole Quiroz, Emilio Arita, Ely Valentina y Wendy Rodríguez.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
Astrid Castellón, Melissa Rodríguez y Jazmín Ramírez.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
Claudia Hernández y Daniel Caballero.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
Héctor Arita y Cesia Lazo.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
Leonardo y Elizabeth Rivera.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
Ilda Amaya, María José Ochoa y María Atiliana Amaya.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
Sergei Bautista, Katherine Bautista y Zayda Bustillo.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
Andrea Gabrie y Yuliette Calderón

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
Emilio Arita con Daniel Cáceres y Joel Rodríguez.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
Franklin Alemán, Axel Ramírez y Jefferson Reyes.

Fotos: Héctor Emilio Paz.
Mirna Contreras con José Castellón, Astrid Castellón y Abigaíl Martínez.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
Mary Reyes con Brayan Fuentes, Luis Fuentes y Marco Fuentes.

 Fotos: Héctor Emilio Paz.
Edgardo Castellanos con Maryuri Castellanos, Yoel Castellanos Romero y Glenda Romero.

Fotos: Héctor Emilio Paz.
La alumna Katherine Bautista con sus seres queridos.

Fotos: Héctor Emilio Paz.
