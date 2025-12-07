Así fue la fiesta de graduación de los Seniors 2025 de Florencia School

El Florencia School de San Pedro Sula vivió una velada llena de emoción y alegría con la graduación de sus 59 Seniors 2025, quienes celebraron este logro rodeados de familiares y amigos. El Salón Jerusalem del Club Árabe, decorado con elegancia por Silvia Enamorado, fue el escenario perfecto para esta noche inolvidable. La ceremonia inició con una oración a Dios, seguida del Himno Nacional y las palabras de la directora, que llenaron de orgullo a los presentes.