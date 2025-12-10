Querida actriz de Televisa sufre ataque de un pitbull: "Puedo perder una extremidad"

La actriz y conductora de televisión habló sobre el ataque que sufrió de un pitbull.
La actriz y conductora de televisión, Gaby Ramírez, fue hospitalizada de emergencia tras sufrir el ataque de un perro pitbull.
Por medio de sus redes sociales, la famosa compartió un video en el que mostró las heridas que sufrió.
En la grabación, Gaby Ramírez, ex participante de "Las Estrellas Bailan en Hoy", detalló que el ataque ocurrió en un taller mecánico de la ciudad de Los Ángeles en California, Estados Unidos.
Después de la agresión fue internada de emergencia en un hospital y recientemente reapareció ante las cámaras del "programa Hoy".
En este sentido, la protagonista de las telenovelas "Mujer de madera", "A.mar, donde el amor teje sus redes", "La casa de las sanaciones" y "Desafío" dijo que el perro pitbull la atacó de manera directa, por lo que no pudo reaccionar.
Detalló que el animal le mordió la pierna, provocándole fuertes heridas en la pantorrilla.
En otra parte de la plática, la ex participante del concurso de baile "Las Estrellas Bailan en Hoy" dijo que el perro pitbull que la atacó sigue en observación para conocer si no tiene rabia, pues no estaba vacunado. Explicó que los dueños se han mantenido al tanto de su evolución.
“El perro sigue en observación, precisamente para ver si no tenía rabia; el problema es que no tenía vacunas", explicó.
Recordó los momentos que vivió después de ser agredida por el perro. La actriz contó que le llamó a su mamá, pero no sabía la gravedad de sus heridas, por lo que llegó a pensar que podía perder una extremidad.