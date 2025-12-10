Dj Chaval y Punto Joven se dicen de todo: "Soy la madre de la soberbia"

Dj Chaval y Jorge Luis Medina se enfrentaron en una batalla de TikTok, la cual fue vista por miles de seguidores de ambos, quienes donaron grandes sumas de dinero.
Pero más allá del ganador, que fue Jorge Luis Medina del pódcast Punto Joven con un total de 3-2, lo destacado de la transmisión fue el enfrentamiento verbal entre los dos creadores de contenido.
Desde que inició la batalla, que fue atrasada por unos minutos en la llegada tardía de Dj Chaval del pódcast Los Hijos de Morazán, hubo dimes y diretes que encendieron las redes sociales, en un pleito que ha despertado el interés.
Parece que este pleito entre ambos comenzó cuando en un video, Medina afirmó que no consume entretenimiento local porque no edifica, incluyendo a Los Hijos de Morazán, por lo cual prefiere otro tipo de contenido. "Yo no consumo contenido que entretiene, sino contenido que edifica", expresó.
Yo soy Jorge Medina y no alardeo de ser buena persona, soy una mi*rda de ser humano. No alardeo de ser bueno. Soy la madre de la soberbia", manifestó Jorge.
"En otras cosas la gente me quiere mucho porque quizás, a pesar de lo poco agraciado, hago contenido de valor agregado", agregó el creador de Punto Joven. Ante esto, Chaval le contestó: "¿Por qué decís que no te gusta nada de lo hondureño y te alimentás de los hondureños, hermano?".
"Estás tergiversando mis palabras, yo dije que no consumo contenido que entretiene, sino que edifica", y agregó el nombre de algunos programas digitales como Club de Perros, Dennis Andino, Cluster Media, entre otros. El integrante de los Hijos de Morazán también señaló a Jorge Medina que con las batallas que hicieron se llenaría sus bolsillos de dinero, diciéndole que su aspiración con esta rivalidad solo era material, pero este aseguró que él no publicaba las ayudas que realizaba y que su objetivo no era ese.
Chaval aseguró que todo lo recaudado en las cinco batallas que hicieron era para donarlo al Podcastón de Operación Sonrisa y Legado de Esperanza, un proyecto benéfico que entrega sonrisas con tratamiento integral y gratuito a niños, jóvenes y adultos con malformaciones faciales como labio y paladar hendido, mostrando historias de cambio, recaudando fondos para cirugías y concienciando sobre esta condición.
Otro parte del en vivo que llamó la atención fue cuando Dj Chaval acusó a Medina de que a través de él "lavan dinero" mediante sus donadores, "eso está confirmado", aseveró Chaval sin titubear. Por su parte, Medina de Punto Joven respondió: "Vos sabés que podría demandarte por lo que estás diciendo. ¿Qué te pasa, viejo? Vos no podés decir esa pendejada de mi gente".
Chaval volvió a la carga manifestándole que Jorge tiene "gente rara ahí", quien contaba con una gran cantidad de donativos que le dio la victoria en las batallas. Con una molestia notoria, Medina dijo: "Mirá Chaval, porque sos catracho te diré esto. No hablés pendejadas sin tener conocimiento. Si vos estuvieras en mi rubro político, ya ratos te hubieran dado un par de v*rgazos. Tenés que tener prudencia para hablar...".
Aunque las batallas de TikTok finalizaron, parece que ambos tienen muchas cosas más por decirse en una rivalidad que aumenta con el pasar de los días. ¿Se encontrarán ambos este 14 de diciembre en el Podcastón? Aún no se sabe, pero en la cuenta de TikTok de los Hijos de Morazán se asegura que sí.