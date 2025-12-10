Dj Chaval y Punto Joven se dicen de todo: "Soy la madre de la soberbia"

"Estás tergiversando mis palabras, yo dije que no consumo contenido que entretiene, sino que edifica", y agregó el nombre de algunos programas digitales como Club de Perros, Dennis Andino, Cluster Media, entre otros. El integrante de los Hijos de Morazán también señaló a Jorge Medina que con las batallas que hicieron se llenaría sus bolsillos de dinero, diciéndole que su aspiración con esta rivalidad solo era material, pero este aseguró que él no publicaba las ayudas que realizaba y que su objetivo no era ese.