Lamine Yamal le propia doloroso golpe a Nicki Nicole: Ella es su increíble nueva novia

Surge increíble nueva noticia sobre nuevo amorío de Lamine Yamal tras terminar su relación sentimental con Nicki Nicole.
Nicki Nicole y Lamine Yamal vivieron un apasionado romance que se pudo seguir gracias a la actividad de ambos en redes sociales, con imágenes y videos de encuentros que permitían ver lo enamorados que estaban; pero a cuatro meses del inicio de la relación, todo terminó abruptamente.
“No estamos juntos. Simplemente nos hemos separado y ya", dijo en su momento Lamine Yamal a la hora de hablar sobre el fin de la relación con Nicki Nicole.
El romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole comenzó discretamente durante el verano y se oficializó a finales de agosto. Desde entonces, la pareja se convirtió en una de las más comentadas del año, apareciendo en viajes, publicaciones en redes y eventos públicos.
La ruptura de Yamal y Nicki sorprendió a sus seguidores por lo reciente de la relación y la atención que había generado. Se les vio juntos en múltiples ocasiones, desde partidos en el Camp Nou hasta viajes privados a Mónaco, mostrando que la relación, aunque breve, fue intensa y seguida de cerca por los medios..
Ahora, la prensa española ha destapado que Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona, se olvidó por completo de Nicki Nicole y filtran la identidad de la que sería su nueva novia.
La nueva noticia de la novia de Lamine Yamal no será bien vista por su ex Nicki Nicole.
Lamine Yamal sigue siendo noticia fuera de los terrenos de juego. En los últimos días, en las redes sociales ha habido rumores de que el jugador del Barcelona tiene nueva novia.
El joven futbolista internacional con España estaría saliendo con la italiana Anna Gegnoso, una influencer de 20 años con la que ya fue pillado semanas atrás de fiesta en Milán justo antes de que Lamine Yamal y Nicki Nicole rompieran su relación.
El nombre de Anna Gegnoso ya había circulado en el entorno de Lamine Yamal meses antes.
Medios españoles como Ok Diario de España señalan que ella es la supuesta nueva novia de Lamine Yamal, joven delantero del FC Barcelona.
Anna Gegnoso es una modelo e influencer italiana de apenas 20 años de edad.
En diciembre de 2024, surgieron rumores de un posible romance cuando la modelo viajó a Barcelona junto a amigas y se difundieron imágenes de ambos compartiendo tiempo con sus respectivos grupos
Varios seguidores captaron a Yamal y Gegnoso en actitud cercana durante una jornada de compras en La Roca Village, un conocido centro comercial de Barcelona, lo que avivó aún más los rumores sobre su relación.
El ruido fue mayor cuando tras el Clásico, perdido por el Barcelona contra el Real Madrid, Lamine Yamal estuvo de escapada en Milán con amigos. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, el paparazzi Jordi Martín fue más allá y aseguró que el internacional con la selección española estuvo de fiesta con Anna Gegnoso.
Según el citado fotoperiodista, Lamine Yamal disfrutó de una fiesta primero con la modelo, y después pasó con ella la noche en el Hotel Armani de Milán, algo que no debe gustar nada a Nicki Nicole en caso de ser verdad.
En su cuenta de Instagram supera los 700 mil seguidores, mientras que en TikTok cuenta con más de 800 mil.
De momento, la pareja no se ha pronunciado al respecto ni a nivel individual lo han hecho, pero sin duda el rumor ha ido creciendo durante las últimas horas.
La bella italiana es mayor por dos años respecto a Lamine Yamal.
Nacida en el municipio italiano de Valdagno, aunque criada desde pequeña en la ciudad de Nápoles, de donde su familia es originaria.