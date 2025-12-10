Trump, Juan Orlando Hernández y la derrota de Libre: ¿qué más dijo Mel Zelaya sobre las elecciones?

De acuerdo con el expresidente, se consultó a la candidata Rixi Moncada sobre el conteo nacional de las actas presidenciales del partido, lo que los llevó a determinar quién era el ganador de estas elecciones generales de 2025.
El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, y coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), se pronunció ayer martes sobre la serie de incidencias ocurridas antes y después de las elecciones generales. Foto: EFE
"He consultado a nuestra candidata Rixi Moncada para dar esta información porque, según nuestro propio conteo nacional de actas presidenciales, acta por acta, quien gana la presidencia es Salvador Alejandro César Nasralla Salum", escribió Zelaya en la red social X.
Con su mensaje, Zelaya acepta de hecho la derrota de la candidata presidencial de Libre en las elecciones generales, cuyos resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) los encabeza Nasry 'Tito' Asfura, candidato del conservador Partido Nacional, a quien apoya el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
"El indulto del presidente Donald Trump para el condenado por narcotráfico (el expresidente Juan Orlando Hernández); su injerencia en nuestro sistema democrático, que realizó durante el período de silencio electoral, en las 72 horas previas a las elecciones", sostiene Zelaya.
También agregó que "hubo la coacción y amenazas enviadas en 3.6 millones de mensajes a los teléfonos de votantes que reciben remesas desde Estados Unidos, sumada a la comprobada extorsión de las maras, alteró de manera brutal la intención de voto que favorecía claramente a la candidata Rixi Moncada".
Zelaya considera que "el terrorismo electoral fue impuesto a través de un TREP (sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) manipulado". Según Zelaya, quien fue presidente entre 2006 y 2009, hay un "golpe electoral en marcha". "Lo denunciamos con firmeza: no lo aceptamos y por esas sucias maniobras exigimos que las elecciones sean nulas".
"LIBRE será siempre garantía de defensa de la VERDAD y de la voluntad soberana del pueblo hondureño. No al Golpe electoral, No al Fraude", sentenció Zelaya, quien hoy le pidió a bases de su partido en Tegucigalpa que se movilizaran a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop, estatal), que sirve de centro logístico del CNE.
Trump anunció a pocas de las elecciones generales que apoyaba a Asfura y luego que indultaría al expresidente Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años de cárcel en Nueva York, por narcotráfico y armas.Hernández quedó en libertad el pasado 1 de diciembre.
La candidata presidencial de Libre permanece en el tercer lugar con 618.448 votos (19,29 %). La segunda fase del escrutinio, con al menos 2.773 actas con inconsistencias, se iniciará este miércoles. Foto LA PRENSA / Marvin Salgado.
Los hondureños votaron para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano. EFE