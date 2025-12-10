Trump, Juan Orlando Hernández y la derrota de Libre: ¿qué más dijo Mel Zelaya sobre las elecciones?

"LIBRE será siempre garantía de defensa de la VERDAD y de la voluntad soberana del pueblo hondureño. No al Golpe electoral, No al Fraude", sentenció Zelaya, quien hoy le pidió a bases de su partido en Tegucigalpa que se movilizaran a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop, estatal), que sirve de centro logístico del CNE.