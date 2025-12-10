Las imágenes de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

La líder opositora dedicó el Nobel de la Paz a todos los venezolanos y a líderes que la apoyaron.
Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió este miércoles en el Ayuntamiento de Oslo el Nobel de la Paz en nombre de la opositora venezolana, que no ha podido viajar a Noruega a tiempo para recibir en persona el premio, aunque viajará igualmente a la capital noruega, según el Instituto Nobel.
La hija de Machado se puso en pie y recogió el diploma acreditativo y la medalla Nobel que acompañan al premio -dotado este año con 11 millones de coronas suecas (1 millón de euros, 1,2 millones de dólares), de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.
Visiblemente emocionada, Sosa recibió la ovación del público, puesto en pie, erguida delante de una foto de su madre.
Antes de entregar el galardón, Frydnes pronunció un discurso en el que instó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a renunciar a su cargo para sentar las bases hacia "una transición pacífica hacia la democracia" en el país, un llamamiento que recibió un largo aplauso de los invitados en el Ayuntamiento de Oslo.
Machado dedicó el Nobel de la Paz a todo el pueblo de Venezuela y a los "héroes" que luchan por la "libertad" de ese país, así como a "los líderes del mundo" que les apoyaron, en un discurso leído por su hija.
La madre de la opositora venezolana Corina Parisca de Machado y su hermana asistieron al evento en Oslo.
A la ceremonia asistieron el presidente argentino, Javier Milei, el panameño José Raúl Mulino; y el paraguayo, Santiago Peña.
Ana Corina confirmó que madre llegará "en unas horas" a Oslo.
La ceremonia estuvo presidida por los reyes Harald V y Sonia de Noruega.
La madre de la opositora venezolana dijo este miércoles que la premio Nobel de la Paz, pese a su ausencia en Oslo, estará bien representada en la entrega del galardón por su familia y "todos" los venezolanos, y prometió que la exdiputada no les defraudará en su lucha.
Ricardo Sosa Machado, hijo de María Corina, también asistió a la ceremonia de entrega.
Sosa comenzó expresando la "infinita gratitud", en nombre de su familia y de toda Venezuela, al Comité Noruego del Nobel por el hecho de que "la lucha de todo un pueblo por la verdad, la libertad, la democracia y la paz es hoy reconocida en todo el mundo".