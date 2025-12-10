Melissa McCarthy sorprende con su transformación al perder casi 43 kg.

El proceso ha sido lento, pero los resultados se han ido notando con el paso de los años y aun así McCarthy ha lidiado constantemente con el hecho de que la encasillen por su tamaño, y sin embargo, en retrospectiva, ve que su vitalidad es lo que importaba y lo que más importará. "Pensé que había luchado contra el peso durante la preparatoria, pero recuerdo fotos mías como animadora, corriendo, levantando pesas, haciendo gimnasia, jugando tenis, y aunque no estaba delgadísima como algunas chicas... siempre usé la talla 6. ¿Por qué demonios me estaba poniendo nerviosa?", declaró a la revista Rolling Stone en 2017.