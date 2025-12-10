Melissa McCarthy sorprende con su transformación al perder casi 43 kg.

Melissa McCarthy trajo sus dotes de comedia y sirvió como inspiración en su regreso a Saturday Night Live el 6 de diciembre. La actriz y comediante mostró sus curvas con un mono de terciopelo negro cuando regresó para su sexto trabajo como presentadora de SNL.
El mono de terciopelo negro de McCarthy presentaba un escote pronunciado, un cinturón ceñido con un broche de cristal de inspiración floral y perneras acampanadas. Sus mangas largas estaban rematadas con cuentas iridiscentes en los hombros, lo que le dio un toque festivo a su actuación.
McCarthy, quien tiene dos hijas adolescentes, Vivian y Georgie, con su esposo Ben Falcone, lució su larga melena castaña con voluminosos rizos, raya al medio.
En los promocionales del popular programa norteamericano, la actriz de 55 años mostró su figura más delgada después de perder alrededor de 43 kg. (unas 95 libras). La actriz de "Damas de Honor" no habló de su salud ni de su cuerpo en el episodio del programa de sketches; hubo conversaciones mucho más oportunas y festivas.
En la imagen Melissa en una foto de archivo tomada en 2014 en Palm Springs, California, cuando estaba con sobrepeso. No ha hablado mucho sobre su pérdida de peso últimamente, pero hay algunos detalles que brindan información sobre cómo la actriz ha llegado a donde está hoy.
En 2023, McCarthy fue homenajeada en la edición de Los más hermosos de People , y en su entrevista, explicó cómo llegó a sentirse cómoda consigo misma, y en gran parte gracias al generoso amor y apoyo de su esposo, dijo. "Porque siempre es tan cariñoso y amable. Y divertido, y la persona más extraña que conozco, para ser honesta", declaró al medio.
Cuando McCarthy tuvo a sus dos hijas —Vivian, de 18 años, y Georgette, de 15—, tomó la decisión consciente de no forzarse a cambiar de la noche a la mañana y se propuso poner menos énfasis en las restricciones. Comparó las dietas extremas con intentar aguantar la respiración todo el día. "Después de 14 horas, te vuelves loca", dijo. "Así que pensé: 'Voy a relajarme y a darme un respiro'". Continuó: "Después de tener hijos, pensé: 'Tengo que ser realista. No va a pasar rápido. Pero me siento genial'".
El proceso ha sido lento, pero los resultados se han ido notando con el paso de los años y aun así McCarthy ha lidiado constantemente con el hecho de que la encasillen por su tamaño, y sin embargo, en retrospectiva, ve que su vitalidad es lo que importaba y lo que más importará. "Pensé que había luchado contra el peso durante la preparatoria, pero recuerdo fotos mías como animadora, corriendo, levantando pesas, haciendo gimnasia, jugando tenis, y aunque no estaba delgadísima como algunas chicas... siempre usé la talla 6. ¿Por qué demonios me estaba poniendo nerviosa?", declaró a la revista Rolling Stone en 2017.
En redes sociales, hay quienes han cuestionado los medios que ha usado para bajar de peso. En una foto de Instagram, ahora eliminada, la ícono musical Barbara Streisand comentó: "Salúdalo de mi parte. ¿Tomaste Ozempic?". Sus fans y seguidores la criticaron duramente, acusando a Streisand de pasarse de la raya, pero McCarthy no se ofendió. Lo tomó con humor y publicó un video en respuesta: "Barbara Streisand sabe que existo. Me contactó y le pareció que me veía bien. ¡Me gané el día!".
Melissa McCarthy lució este conjunto rosa en la entrega de premios Globo de Oro en enero 2025. En una entrevista sobre dijo: “Cuando tenía unos 30 años, pensaba: 'Estoy bien conmigo mismo'. Y si a alguien no le gustaba, también estaba bien. En algún momento, pensé: 'No le vas a caer bien a todo el mundo'. Hay que aprenderlo a las malas, pero es una buena lección”.