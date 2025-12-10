Omar Velásquez arremete contra La Bicha Catracha: "Me dejó vendida y envió excusas baratas"

Un nuevo escándalo sacude las redes sociales con los tiktokers hondureños, esta vez Omar Velásquez, conocido popularmente como Nicolle Fashion quien arremetió recientemente contra Fredy Rodríguez, mejor conocido como La Bicha Catracha.
Velásquez, reveló que invitó a Rodríguez a participar en su reality Miss Queen 2025 en Estados Unidos, pero el tiktoker no llegó y le envió "excusas baratas".
"Creo que muchas personas no confiaron el proyecto, lo hicieron en estilo de burla, yo en lo personalmente les voy a decir conmigo no cuenten ni para la grabación de un video", dijo el creador de contenido.
Omar Velásquez reveló que Fredy Rodríguez le confirmó que estaría en el proyecto pero que luego le envió "excusas baratas"
"El haberme dado un voto de confianza y decirme sí iré y que yo haya invertido dinero y haya pusto lo otro y a la hora me dejaran vendida, siento que deja mucho que hablar de ti, como responsabilidad", aseveró.
Velásquez agregó que: "Esa persona tenía que estar hoy acá y yo hice gastos de vuelo y de logística, me siento decepcionada y es La Bicha Catracha".
El creador de contenido reiteró que se encuentra molesta porque la Bicha Catracha no atendió el llamado a mencionado proyecto.
"Yo en lo personal no me lo merezco, y la excusa que me dio La Bicha Catrcaha es una excusa tan barata que se puede entender si verdaderamente fuera cierta, pero en realidad viendo sus redes, sé que la excusa no es válida", sentenció.
Por su parte, la Bicha Catracha tras los señalamientos de Nicolle Fashion salió a defenderse y dijo que nunca le llegó una confirmación de vuelo.
"Yo nunca recibíp una confirmación de vuelo, tiene razón cuando dije que si iría, pero yo estoy dispuesta a pagar ese vuelo, así yo quedo tranquila", destacó.
Rodríguez también señaló que el verdadero motivo de no asistir al reality a los Estados Unidos fue por problemas de salud.
Tanto Fredy como Omar han mantenido una cercanía en la generación de contenido, dado a su alta popularidad en las redes sociales donde son seguidos por miles de hondureños.