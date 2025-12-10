Yeimi Licona, prometida de Shin Fujiyama, recibe su título universitario

La hondureña Yeimi Licona es la prometida del filántropo y creador de contenido Shin Fujiyama. Hoy, la joven ha celebrado un importante logro en su vida: su graduación.
Tras años de disciplina y amor por su profesión, Licona, de 23 años, ha conseguido uno de sus anhelos. Desde temprano, Shin compartió una serie de fotos que señalaban que hoy sería la obtención del título de Yeimi.
"Hoy se gradúa Yeimi para ser una licenciada y maestra igual a mi madre y la madre de ella", escribió el influencer japonés junto a esta fotografía de un ramo de rosas, que serían parte de su regalo hacia su prometida y mamá de su hija Sofía.
Licona se graduó en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), donde estudian quienes se preparan para ser docentes en las diferentes áreas educativas del país.
"Los nuevos maestros y maestras de Honduras. El futuro del mundo depende de ellas", complementó en sus escritos Fujiyama.
Yeimi se tituló como Licenciada en Educación Básica. Vale resaltar que la Educación Básica en Honduras es el nivel fundamental y obligatorio que abarca 9 años (de 6 a 14/15 años), organizado en tres ciclos de tres años cada uno (de primero a noveno grado).
Previamente, en secundaria, Yeimi se graduó en el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (INTAE), donde completó la carrera de Técnico en Informática.
"Felicidades, Yeimi. Ya eres oficialmente maestra", dijo Shin con esta fotografía. Aquí se le ve al creador digital con muletas, luego de su operación en la rodilla tras sufrir daño en sus meniscos grado 4.
Así lucía Yeimi Licona antes de irse a su graduación, con un maquillaje sutil e ideal para su gran día, además de un peinado de ondas al agua que le brinda un estilo glamuroso.
Licona incluso fue destacada como una alumna sobresaliente, fruto de su empeño en cada asignación completada.