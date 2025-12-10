El misterioso grito que predijo la muerte de Jenni Rivera en su último concierto

A 13 años del fatal accidente de avión que le quito la vida el 9 de diciembre del 2012, la muerte de Jenni Rivera, la "Diva de la Banda", continúa viéndose rodeada por un aire de misterio el cual ha dado pie a múltiples teorías por parte del público y los medios, siendo una de las más famosas aquella en donde se afirma que la cantante realmente falleció a causa de un atentado directo.
Dicha versión tomó más fuerza luego de que el 16 de diciembre del 2012, a siete días de su muerte, se publicará en YouTube el video de la versión en vivo del tema "Paloma Negra" grabado durante su último concierto ofrecido el 8 de diciembre de ese mismo año en la Arena Monterrey.
Y es que resulta que los seguidores de la cantante se dieron cuenta de que la grabación escondía algo extraño alrededor del minuto 2:19, en el cual se puede escuchar a una persona del público gritar la frase "¡Hoy la matan!", mientras la cantante permanece inmóvil en el escenario con los ojos cerrados para posteriormente limpiarse una lágrima del rostro.
El insólito hallazgo causó conmoción entre los fanáticos de la "Diva de la Banda", quien perdió la vida tan solo unas horas después de su presentación en la Arena Monterrey luego de que la aeronave en la que viajaba junto con algunos de sus colaboradores con destino a Toluca se terminará estrellando en la Sierra Madre Oriental, cerca del municipio de Iturbide, en Nuevo León.
Lo que fue tomado por muchos como una especie de predicción por parte del misterioso espectador sobre el fatal accidente.
Sin embargo, algunas personas aseguran que lo que realmente se escucha en el grito es la frase "vamos hermosa", la cual se puede llegar a confundir entre los gritos de la multitud.
Asimismo, hay quienes han dicho que podría tratarse de un montaje realizado durante la edición del material, algo que hasta la fecha no ha sido confirmado ni desmentido la persona que subió el video, por lo que el origen de la extraña advertencia sigue siendo un misterio.
Pero eso no ha sido todo por lo que Rivera ha vuelto a la memoria de sus fans. El pasado 4 de diciembre, en su cuenta de Instagram también se anunció el lanzamiento del álbum La gran señora - Banda, una reinterpretación del álbum original de 2009, pero con nuevos arreglos.
La producción del disco corrió a cargo de Luciano Luna, con la dirección de Johnny López, hijo menor de Rivera. El álbum mantiene las voces del disco original, excepto en el corte “Yo soy una mujer”, que incluye un audio inédito grabado en 2008.
Mientras que el original es con arreglos de mariachi, el nuevo tiene un sonido de banda, como su nombre lo indica, pero además incorpora momentos de la propia Jenni Rivera en conciertos, con frases y otros detalles.
Jenni Rivera dejó un impacto imborrable en la cultura latina. Su autenticidad, su liderazgo en un género dominado por hombres y su capacidad para convertir el dolor en fortaleza siguen siendo motivo de admiración.
En cada aniversario luctuoso, el público demuestra que, aunque Jenni ya no está físicamente, su voz y su espíritu continúan acompañando a quienes la recuerdan.