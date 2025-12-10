El misterioso grito que predijo la muerte de Jenni Rivera en su último concierto

A 13 años del fatal accidente de avión que le quito la vida el 9 de diciembre del 2012, la muerte de Jenni Rivera, la "Diva de la Banda", continúa viéndose rodeada por un aire de misterio el cual ha dado pie a múltiples teorías por parte del público y los medios, siendo una de las más famosas aquella en donde se afirma que la cantante realmente falleció a causa de un atentado directo.