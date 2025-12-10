  1. Inicio
Sano y salvo, pero golpeado, aparece excampeón con el Honduras Progreso

Óscar Andrés Rodríguez y otro joven habían sido raptados en El Progreso, pero fueron liberados. La foto de su liberación evidencia su calvario

Sano y salvo, pero golpeado, aparece excampeón con el Honduras Progreso
Buenas noticias se desprenden desde El Progreso, Yoro, donde la familia del joven futbolista Óscar Andrés Rodríguez confirmó que fue localizado sano y salvo, aunque pasó un tremendo susto.
Los parientes de Rodríguez estaban preocupados porque no tenían noticias de él desde el lunes 8 de diciembre.
Un conocido había generado zozobra en la familia al compartir comentarios poco alentadores.
“Nos dijeron que a Andrés y a otro muchacho se lo habían llevado”, contó una pariente.
Estas palabras les quitaron la paz y los llevaron a buscarlo en hospitales e incluso en la morgue.
El martes por la noche se viralizó en redes sociales una fotografía de Andrés Rodríguez acompañada de un texto genérico en el que se pedía ayuda para localizarlo.
Andrés es un prospecto del fútbol. A los 16 años quedó campeón nacional del torneo de reservas con el Honduras Progreso.
Formó parte del equipo que logró el título en el Torneo Clausura 2022 bajo la dirección de Ricardo “Charly” Zúniga.
Charly formó un equipo competitivo que superó a Olimpia y Real España. Los arroceros finalizaron con 21 puntos, seguidos por los albos con 20 y los aurinegros con 19.
De acuerdo con el contenido publicado por Rodríguez en sus redes sociales, recientemente había jugado en el Empa de la Liga Mayor de El Progreso, Yoro.
Óscar Andrés Rodríguez Aparicio tiene 19 años y reside en la colonia 2 de Marzo, cerca del Instituto Perla del Ulúa.
Óscar Andrés y el otro joven presentaban golpes en varias partes de su cuerpo.
En la colonia Mangandí, vecina a la 2 de Marzo, al menos tres jóvenes han sido asesinados en las últimas semanas.
