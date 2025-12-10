Destapan mentira que Clara le hizo a sus padres por Piqué, ¿qué dirá Shakira?

“Piqué tiene problemas económicos, Piqué tiene problemas con los padres de Clara Chía. Sí señor, los padres de Clara Chía fueron engañados porque no sabían que su hija era la amante, les decían otra cosa. Los celos de los progenitores de la joven hacia los padres de Piqué, porque sí, parece que a Clara Chía le gusta estar más con sus suegros que con sus propios padres”, dijo en Chisme No Like.