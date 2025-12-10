Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel

En imágenes el triunfo del Olimpia por 0-1 contra el Real España en el primer partido de la triangular dell Grupo A del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, en el estadio Morazán.
La Copa de la Liga Nacional dio la bienvenida a los equipos de Real España y Olimpia en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
El 11 titular del Real España posando previo al inicio del partido contra el Olimpia en la triangular.
Estos fueron los 11 titulares del Olimpia para enfrentar al Real España en el inicio de las triangulares.
Reencuentro de colombianos. El delantero Yeison Moreno, del Real España, tuvo una amena charla con el portero Andrés Salazar, del Olimpia, antes del inicio del partido. Ambos fueron suplentes.
Agustín Mulet protagonizó un tremendo duelo con Roberto Osorto en el primer Clásico de la triangular.
Agustín Mulet estuvo en labores defensivas y acá despeja un balón ante la presión de Gustavo Moura Souza.
La intensa lucha por el balón de José Mario Pinto y Anfronit Tatum en el Clásico en el Morazán.
Yustin Arboleda le reclamó al árbitro Luis Mejía por sacarle tarjeta amarilla en el primer tiempo del partido.
Carlos "Mango" Sánchez también mostró su molestia por las decisiones del árbitro Luis Mejía.
Raúl Castro, cuarto árbitro del juego, le llamó la atención al banquillo del Olimpia durante el partido.
Jorge Benguché definió de zurda en un contragolpe del Olimpia para abrir el marcador ante Real España en el tiempo añadido de la primera parte.
Los jugadores del Olimpia festejaron de manera eufórica el golazo de Jorge Benguché que les dio el triunfo an el inicio de las triangulares.
Jorge Benguché llegó a seis goles en el actual Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.
¡No los escuchó! Así celebró Jorge Benguché su gol que dio la victoria al Olimpia en el primer partido del triangular.
El entrenador costarricense del Real España, Jeaustin Campos, no podía creer el gol que le hizo el Olimpia en un contragolpe.
El rostro de decepción de Jeaustin Campos tras el final del primer tiempo del partido contra el Olimpia.
Así salieron los jugadores del Real España de la cancha tras el final de la primera parte. Nada contentos.
Los jugadores del Real España se mostraron frustrados y decepcionados tras el gol de Jorge Benguché.
Eduardo Espinel se vio muy activo a pie de campo dando indicaciones a sus jugadores del Olimpia.
La discusión que protagonizaron los entrenadores Eduardo Espinel y Jeaustin Campos durante un momento del partido. ¿Qué pasó?
Edrick Menjívar tapando un disparo de Gustavo Moura Souza en el segundo tiempo.
La Mega Barra le puso color a las graderías del estadio Morazán en el segundo tiempo, animando al Real España.
Danny Acosta, exseleccionado hondureño con Fabián Coito, reapareció y se dio su visita al estadio Morazán para ver el Real España vs Olimpia, apoyando al León. No juega desde noviembre del 2023 en la USL de Estados Unidos.
Cabe destacar que Danny Acosta es oriundo de San Pedro Sula, precisamente del barrio Cabañas. El último club del jugador de 28 años de edad fue el Orange Club de la USL de los Estados Unidos tras haber estado en MLS con Real Salt Lake, Orlando City y LA Galaxy.
Luis 'Buba' López salió a cazar un balón tras centro del Olimpia al área y se llevó de encuentro a su compañero Jack Jean-Baptiste.
El duro golpe que se llevó 'Buba' López al pegar su rostro con el suelo.
El árbitro Luis Mejía expulsó con roja directa a Franklin Flores por una falta contra Dereck Moncada cuando era último hombre del Real España.
Los últimos minutos del partido fueron muy peleados y el Real España tenía encerrado al Olimpia.
Carlos Mejía le reclama al árbitro Luis Mejía por una agresión que había sufrido en el rostro.
Edrick Menjívar se quedó con el último balón del partido en un tiro de esquina del Real España.
Devron García le reclamó a los árbitros tras el pitazo final del primer partido de la triangular.
Jeaustin Campos salió con cara de pocos amigos del estadio Morazán tras la derrota del Real España contra el Olimpia.
La tristeza de los jugadores del Real España era evidente tras el final del partido que perdieron contra el Olimpia en el inicio de la triangular.
Luis 'Buba' López se retiró del partido con un golpe en el hombro derecha que sufrió en el gol de Jorge Benguché.