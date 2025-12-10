  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel

El legionario que reapareció en el estadio Morazán apoyando a Olimpia y el duro golpe que se llevó 'Buba' López.

Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
1 de 36

En imágenes el triunfo del Olimpia por 0-1 contra el Real España en el primer partido de la triangular dell Grupo A del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, en el estadio Morazán.

 FOTOS: Yoseph Amaya y Neptalí Romero
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
2 de 36

La Copa de la Liga Nacional dio la bienvenida a los equipos de Real España y Olimpia en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
3 de 36

El 11 titular del Real España posando previo al inicio del partido contra el Olimpia en la triangular.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
4 de 36

Estos fueron los 11 titulares del Olimpia para enfrentar al Real España en el inicio de las triangulares.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
5 de 36

Reencuentro de colombianos. El delantero Yeison Moreno, del Real España, tuvo una amena charla con el portero Andrés Salazar, del Olimpia, antes del inicio del partido. Ambos fueron suplentes.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
6 de 36

Agustín Mulet protagonizó un tremendo duelo con Roberto Osorto en el primer Clásico de la triangular.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
7 de 36

Agustín Mulet estuvo en labores defensivas y acá despeja un balón ante la presión de Gustavo Moura Souza.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
8 de 36

La intensa lucha por el balón de José Mario Pinto y Anfronit Tatum en el Clásico en el Morazán.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
9 de 36

Yustin Arboleda le reclamó al árbitro Luis Mejía por sacarle tarjeta amarilla en el primer tiempo del partido.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
10 de 36

Carlos "Mango" Sánchez también mostró su molestia por las decisiones del árbitro Luis Mejía.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
11 de 36

Raúl Castro, cuarto árbitro del juego, le llamó la atención al banquillo del Olimpia durante el partido.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
12 de 36

Jorge Benguché definió de zurda en un contragolpe del Olimpia para abrir el marcador ante Real España en el tiempo añadido de la primera parte.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
13 de 36

Los jugadores del Olimpia festejaron de manera eufórica el golazo de Jorge Benguché que les dio el triunfo an el inicio de las triangulares.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
14 de 36

Jorge Benguché llegó a seis goles en el actual Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
15 de 36

¡No los escuchó! Así celebró Jorge Benguché su gol que dio la victoria al Olimpia en el primer partido del triangular.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
16 de 36

El entrenador costarricense del Real España, Jeaustin Campos, no podía creer el gol que le hizo el Olimpia en un contragolpe.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
17 de 36

El rostro de decepción de Jeaustin Campos tras el final del primer tiempo del partido contra el Olimpia.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
18 de 36

Así salieron los jugadores del Real España de la cancha tras el final de la primera parte. Nada contentos.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
19 de 36

Los jugadores del Real España se mostraron frustrados y decepcionados tras el gol de Jorge Benguché.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
20 de 36

Eduardo Espinel se vio muy activo a pie de campo dando indicaciones a sus jugadores del Olimpia.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
21 de 36

La discusión que protagonizaron los entrenadores Eduardo Espinel y Jeaustin Campos durante un momento del partido. ¿Qué pasó?
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
22 de 36

Edrick Menjívar tapando un disparo de Gustavo Moura Souza en el segundo tiempo.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
23 de 36

La Mega Barra le puso color a las graderías del estadio Morazán en el segundo tiempo, animando al Real España.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
24 de 36

Danny Acosta, exseleccionado hondureño con Fabián Coito, reapareció y se dio su visita al estadio Morazán para ver el Real España vs Olimpia, apoyando al León. No juega desde noviembre del 2023 en la USL de Estados Unidos.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
25 de 36

Cabe destacar que Danny Acosta es oriundo de San Pedro Sula, precisamente del barrio Cabañas. El último club del jugador de 28 años de edad fue el Orange Club de la USL de los Estados Unidos tras haber estado en MLS con Real Salt Lake, Orlando City y LA Galaxy.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
26 de 36

Luis 'Buba' López salió a cazar un balón tras centro del Olimpia al área y se llevó de encuentro a su compañero Jack Jean-Baptiste.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
27 de 36

El duro golpe que se llevó 'Buba' López al pegar su rostro con el suelo.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
28 de 36

El árbitro Luis Mejía expulsó con roja directa a Franklin Flores por una falta contra Dereck Moncada cuando era último hombre del Real España.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
29 de 36

Los últimos minutos del partido fueron muy peleados y el Real España tenía encerrado al Olimpia.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
30 de 36

Carlos Mejía le reclama al árbitro Luis Mejía por una agresión que había sufrido en el rostro.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
31 de 36

Edrick Menjívar se quedó con el último balón del partido en un tiro de esquina del Real España.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
32 de 36

Devron García le reclamó a los árbitros tras el pitazo final del primer partido de la triangular.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
33 de 36

Jeaustin Campos salió con cara de pocos amigos del estadio Morazán tras la derrota del Real España contra el Olimpia.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
34 de 36

La tristeza de los jugadores del Real España era evidente tras el final del partido que perdieron contra el Olimpia en el inicio de la triangular.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
35 de 36

La tristeza de los jugadores del Real España era evidente tras el final del partido que perdieron contra el Olimpia en el inicio de la triangular.
Euforia de Olimpia, Real España sufre y discusión de Jeaustin Campos y Espinel
36 de 36

Luis 'Buba' López se retiró del partido con un golpe en el hombro derecha que sufrió en el gol de Jorge Benguché.
Cargar más fotos