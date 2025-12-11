Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este viernes 12 de diciembre

En Comayagua, las interrupciones abarcarán comunidades como El Jaral, El Edén, El Tigre, Babilonia, Santa Elena, San Bartolo, Nueva Esperanza, San Antonio, El Diviso, Jardines, Río Bonito, La Defensa, El Cerrón, La Misión, Carrizales, Monte de Dios, San Isidro, Buenos Aires y varias más. En Siguatepeque se verán afectadas zonas como El Sauce, El Pito y Santa Rosita I y II. En Zacapa, Horconcito y El Mogote sufrirán la suspensión, mientras que en San José de Comayagua se reporta impacto en aldeas como La Pita, El Barquito, Los Manzanos y El Carmen.