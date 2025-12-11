Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este viernes 12 de diciembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció recientemente que programó cortes de electricidad en estas zonas de Honduras este viernes 12 de diciembre del presente año.
La estatal detalló que las interrupciones programadas del servicio eléctrico serán en la zona norte central de Honduras, y son parte de trabajos de mantenimiento en las redes de distribución.
La Enee precisó que los cortes de energía en algunas zonas durarán al menos ocho horas.
La estatal afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En los municipios de Santa Cruz, Taulabé, Zacapa, San José de Comayagua, Meámbar y Siguatepeque resultarán afectados por cortes de energía. La suspensión también alcanzará zonas de Las Vegas, Santa Cruz de Yojoa, San Francisco de Yojoa y San Antonio de Cortés.
En Comayagua, las interrupciones abarcarán comunidades como El Jaral, El Edén, El Tigre, Babilonia, Santa Elena, San Bartolo, Nueva Esperanza, San Antonio, El Diviso, Jardines, Río Bonito, La Defensa, El Cerrón, La Misión, Carrizales, Monte de Dios, San Isidro, Buenos Aires y varias más. En Siguatepeque se verán afectadas zonas como El Sauce, El Pito y Santa Rosita I y II. En Zacapa, Horconcito y El Mogote sufrirán la suspensión, mientras que en San José de Comayagua se reporta impacto en aldeas como La Pita, El Barquito, Los Manzanos y El Carmen.
En Cortés y Santa Bárbara la medida abarcará Río Lindo, Cañaveral, El Zapote, San Buenaventura, Fundación AHLE, parte de Oropéndolas, así como comunidades de San Antonio de Cortés, Casitas, Nueva Granada, Loma Larga, El Encanto, Guayabas Agrias, Agua Sarca y Quebrada Seca. En Las Vegas, Santa Bárbara, estarán sin energía el Centro Educacional Adventista (CEA), El Cielito, La Quebradita y el casco urbano.