¿Cuál fue la reacción de Juan Orlando Hernández al enterarse de que Trump lo indultó?

La liberación del expresidente Juan Orlando Hernández ha captado la atención tanto en Honduras como en el extranjero, pero pocos detalles de su experiencia tras conocer el indulto presidencial habían sido divulgados hasta ahora que lo hizo en su primera entrevista pública transmitida por One America News, conducida por el excongresista estadounidense Matt Gaetz. Esta fue su reacción al perdón otorgado por el presidente estadounidense Donald Trump.