¿Cuál fue la reacción de Juan Orlando Hernández al enterarse de que Trump lo indultó?

La liberación del expresidente Juan Orlando Hernández ha captado la atención tanto en Honduras como en el extranjero, pero pocos detalles de su experiencia tras conocer el indulto presidencial habían sido divulgados hasta ahora que lo hizo en su primera entrevista pública transmitida por One America News, conducida por el excongresista estadounidense Matt Gaetz. Esta fue su reacción al perdón otorgado por el presidente estadounidense Donald Trump.
Hernández, quien fue sentenciado a 45 años de prisión en una corte estadounidense por cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas, pasó cuatro años tras las rejas antes de recibir el perdón presidencial.
Durante ese tiempo en prisión, el exgobernante enfrentó largos períodos de incertidumbre y aislamiento, según relatos de personas cercanas y allegados, que lo describen como una figura tranquila y reflexiva incluso en circunstancias extremas.
El inesperado indulto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue anunciado días antes de que culminaran las elecciones generales en Honduras, generando controversia por su momento y contexto político.
La información sobre el indulto fue dada a conocer por su esposa e hijos, según lo revelado por Hernández en la entrevista. Fue en una de las llamadas que realizaban diariamente que conoció sobre el perdón presidencial que le sería otorgado.
"Yo hacía una llamada, como todos los días llamaba a mi familia y ellos contestaron, pero estaban gritando. Yo no entendía qué pasaba; al principio me preocupé porque pensé que había ocurrido algo terrible, alguna emergencia o algo así, y les dije: 'Por favor, cálmense, no entiendo', pero no podían calmarse, dijo Hernández.
"Al final me dijeron: 'El presidente Trump acaba de mencionar que está respaldando a Tito Asfura y que también te está otorgando un indulto'. Y yo les dije: '¿Podrías repetir eso?'. Pero de repente nos encerraron de nuevo en nuestras celdas", contó Hernández.
Hernández pasó casi cinco días sin confirmación oficial dentro de la prisión tras recibir el anuncio, viviendo lo que calificó como un periodo de gran tensión hasta que finalmente las autoridades le comunicaron la decisión.
Durante esos días, Hernández comentó que "los oficiales en la instalación me decían: ´Estás en todas las noticias, así que tenemos que mantenerte en una celda separada, tienes que estar solo. Estamos realmente preocupados por tu seguridad".
En la entrevista, Hernández también se refirió al tratado de extradición que impulsó: "Casi un siglo sin ninguna extradición... tuve que trabajar casi un año y medio en silencio porque era algo muy peligros".
También habló brevemente del caso de su hermano, Juan Antonio Tony Hernández, condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos. Señaló que ha revisado algunos aspectos del proceso, pero evitó entrar en detalles y afirmó que no ha tenido ningún tipo de comunicación con él desde hace casi siete años.
A medida que sus palabras se difunden y la historia continúa desarrollándose, la figura de Juan Orlando Hernández sigue siendo central en debates legales y políticos. El fiscal general del Estado de Honduras, Johel Zelaya, pidió el lunes a la Policía Internacional (Interpol) ejecutar una orden de captura contra Hernández